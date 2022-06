Vallejo por ausencia de indulto en Cuenta Pública: "No podíamos mencionarlo todo"

La ministra durante la Cuenta Pública en Valparaíso. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 01 de junio 2022 · 17:33 hs

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó durante este miércoles la omisión del tema del indulto a los presos del estallido social en la primera Cuenta Pública realizada por el presidente Gabriel Boric en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso.

Durante su discurso, el mandatario abordó las causas del estallido social y mencionó los casos de Manuel Rebolledo, Alex Núñez, Romario Veloz y Cristian Valdebenito, quienes fallecieron en medio de las protestas de 2019 y 2020. Aún así, no hizo referencia al proyecto que es impulsado por el Ejecutivo, el que no ha logrado avanzar debido a la falta de acuerdo en el Senado.

En declaraciones a 24 Horas, la ministra Secretaria General de Gobierno aseguró que la iniciativa "primeras urgencias que tuvimos en el Senado", lo que demuestra que se trata de una de las prioridades del Gobierno.

“Estamos abriendo un espacio de conversación y diálogo con la ministra de Justicia (...) con familiares, para ver cómo mejoramos esto y resolvemos los problemas tanto de los que tienen condena (...) como los que están con prisión preventiva como condena anticipada”, expresó.

Por la falta de mención en el discurso presidencial, la ministra Vallejo afirmó que "estamos trabajando, y si no fue mencionado fue porque no podíamos mencionarlo todo porque si no hubiese sido demasiado larga la cuenta".

La vocera también mencionó otros proyectos considerados en el discurso, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la que fue empujada por ella misma mientras era diputada por el PC.

“Este año se va a trabajar en esto para que pueda ser tramitado en el Congreso y pueda ser ley de la República, es parte de nuestro compromiso de corto plazo”, aseguró.

Según la ministra, esta propuesta es parte de los compromisos programáticos tomados por el Ejecutivo, por lo que va a avanzar con la mayor rapidez.