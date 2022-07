Vallejo por reforma tributaria: "No se trata de ir en contra de los que tienen más, sino que ir a favor del desarrollo"

La secretaria de Estado señaló que la reforma está concentrada en las personas que tienen mayores ingresos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió durante este sábado los alcances que tendrá la reforma tributaria que fue presentada por el Ministerio de Hacienda, que contemplará un impuesto a la riqueza a personas naturales con domicilio o residencia en Chile, por su patrimonio, tanto en Chile como en el extranjero, que exceda US$ 5 millones.

Durante su participación en el programa CHV Noticias AM, la titular de la Secretaría General de Gobierno expresó que “es importante decir, para no poner esto en blanco y negro, que esto no se trata de ir en contra de los que tienen más, sino que se trata de ir a favor del desarrollo del país”.

“Al final, cuando tenemos más justicia, más dignidad, Chile gana, todos ganamos. Pero efectivamente (la reforma) está concentrada en quienes tienen mayores rentas, que es el 3% de quienes hacen declaraciones de renta, que no es toda la población”, expresó.

Vallejo añadió que “en ese sentido quisimos proteger, obviamente, a quienes tienen menos ingresos, a la clase media”, agregando además que “aquellas grandes empresas, aquellos holding que acumulan más utilidades (…) nosotros decimos que en el retiro se paga impuestos o se aplica un interés de 1,8% anual por esa acumulación de utilidades”.

Por la medida de eliminar la exención tributaria (cobrar el impuesto total) a quienes arrienden su segunda vivienda DFL 2 (residencia con menos de 140 metros cuadrados), la secretaria de Estado explicó que dependerá de "cuánto cobre por el arriendo, y en segundo lugar, sumado a si se tuviera un ingreso adicional en el global complementario (...) recién ahí podría, eventualmente, pagar, pero no es inmediato".

“No es el mero hecho de arrendar una casa que se cobra impuesto, tiene que ver con cuánto suma el ingreso final de las personas y si te deja en el tramo más alto de ingreso por renta y trabajo, eventualmente, tendrías que pagar”, manifestó.

La ministra también descartó que las medidas tengan impacto en la inversión, señalando que los recursos destinados a materias como salud y educación serán claves para una economía próspera.