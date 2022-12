Vallejo por rol de expertos en acuerdo constitucional: "Creer que va a ser bala de plata es un error"

La vocera Camila Vallejo respaldó los dichos de la ministra Carolina Tohá sobre la negociación constituyente. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 12 de diciembre 2022 · 16:06 hs

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se sumó a la postura de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien cuestionó a los dirigentes políticos que insisten en la participación de expertos en la redacción de la nueva Constitución, en una de las principales piedras de tope de las negociaciones que se han extendido por más de tres meses.

La ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob) consideró que sería un “error” pensar que la sola participación de especialistas en materia constitucional va a resolver el problema constitucional que se arrastra desde hace años.

“Sería un error pensar que las y los expertos podrían hacer magia o podrían reemplazar lo que le corresponde determinar a la ciudadanía, que es parte fundamental de lo que uno entiende como democracia. Las democracias se sustentan en que las y los ciudadanos puedan elegir a quienes los representan para poder tomar decisiones en política, que son fundamentales”, afirmó.

Vallejo aclaró que desde el Ejecutivo no están en contra de que los expertos participen del proceso, aunque precisó que “creer que eso va a ser la bala de plata o va a ser una solución mágica al problema constitucional es un error y creo que la ministra Tohá lo expresó muy bien. Los expertos no suplantan la democracia”.

"Las democracias se sustentan en que los ciudadanos puedan elegir a quienes los representan para poder tomar decisiones en política que son fundamentales. Por un lado, por ejemplo, elegir a quiénes van a tramitar y discutir leyes, a quiénes nos van a gobernar o a quiénes van a redactar una nueva Constitución", manifestó.

Los dichos de Tohá hacia Amarillos

La vocera Camila Vallejo abordó el tema luego de los dichos de la ministra Carolina Tohá, quien ironizó con la postura del partido en formación Amarillos, que es sindicado por el oficialismo como el responsable del estancamiento de las conversaciones por su postura a favor de la designación de expertos a través del Congreso.

“Si expertos es una fórmula tan mágica, entonces, ¿por qué no reemplazamos al Congreso por un consejo de expertos? ¿Por qué no reemplazamos el Ejecutivo, que elige ese mismo pueblo del que tanto desconfía Amarillos, por, no sé, una licitación del mejor experto?”, manifestó la jefa de gabinete durante su participación en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile.

Por la posibilidad de que se acuerde un órgano mixto -que es propuesto por Chile Vamos-, la ministra reconoció que “no quisiéramos llegar a esa situación, pero nunca vamos a preferir no tener proceso constitucional”.

“Nunca vamos a encontrar que es mejor quedarnos donde estamos. Por eso hemos tratado de despejar los obstáculos dadas estas diferencias para construir un camino”, planteó.