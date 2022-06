Víctor Chanfreau, invitado estelar de la Convención para la entrega del borrador de la Constitución

Otras figuras invitadas al acto serán Fabiola Campillai, Gustavo Gatica y Daniel Jadue. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 29 de junio 2022 · 11:24 hs

El ex dirigente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau, fue uno de los invitados a la ceremonia de entrega del borrador de nueva Constitución realizada por la Convención Constitucional, que se realizará este lunes en la sede Santiago del Congreso Nacional.

Según lo publicado por Radio ADN, el otrora vocero de la organización estudiantil, que en pleno estallido social lideró el boicot que afectó la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), será parte del grupo de personas que participará del acto tras recibir la invitación de parte de la convencional Alejandra Pérez (ex Lista del Pueblo).

Durante el martes se informó que Eric Chinga (pueblo diaguita) invitó a la senadora Fabiola Campillai, mientras que Manuel Woldarsky (ex Lista del Pueblo) convocó a Gustavo Gatica. Ambos perdieron la visión tras ser víctimas de traumas oculares durante las manifestaciones ocurridas luego del 18 de octubre de 2019.

También se señaló que el alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, estará presente en evento, al igual que los dirigentes comunistas Guillermo Teillier y Lautaro Carmona.

La presencia de figuras vinculadas al estallido social se contrastó con la controversia con los ex presidentes, quienes inicialmente no recibieron una invitación de parte de la mesa de la Convención para asistir a la ceremonia argumentando razones de aforo. Más allá de esto, algunos convencionales admitieron que había “incomodidad” especialmente con la eventual presencia del ex presidente Sebastián Piñera.

Tras la controversia, los líderes del organismo resolvieron invitar a los ex mandatarios, quienes enviaron cartas para bajarse del acto con distintos argumentos. Lagos, por ejemplo, aludió a sus participaciones en distintas comisiones.

En la ceremonia, la Convención entregará de forma oficial el borrador final de la nueva Carta Magna, que se transformará en la propuesta que será sometida a un plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre.

Tras el lunes, el órgano constituyente se disolverá de forma oficial. Ante esto, algunos convencionales anunciaron que trabajarán en campañas informativas dentro de sus distritos, mientras que otros admitieron que volverán a las labores que tenían antes de ser elegidos como constituyentes.