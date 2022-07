Víctor Chanfreau no irá al cierre de la Convención: "No me da la guata para compartir con ciertos personajes"

El ex dirigente secundario reveló además que votará Apruebo en el plebiscito de salida. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 02 de julio 2022 · 22:04 hs

El ex vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau, informó este sábado que no asistirá a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, acto que se realizará este lunes en la sede del Congreso Nacional de Santiago.

El ex dirigente secundario había sido invitado por la convencional Alejandra Pérez (ex Lista del Pueblo), generando polémica debido a su rol protagónico en el boicot de la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en 2020, en pleno estallido social.

“Yo no voy a asistir el día lunes a la ceremonia”, señaló Chanfreau en el podcast de Spotify "En la Pioli", en donde también habló de las críticas que ha recibido desde diversos sectores por su presencia en la ceremonia republicana, donde se hará entrega oficial de la propuesta de la Convención Constitucional al presidente Gabriel Boric.

“Ha estado cuático el bombardeo, no sólo por las redes sociales (…) recibí mucho apoyo y es un buen momento para agradecer todo el apoyo que ha llegado. Lo he estado pensando harto, han sido días chistosos”, expresó.

El ex vocero de la ACES dijo además que “no voy a ir porque en este acto en verdad y aunque escape como de la racionalidad típica tan fría del cálculo de los políticos tradicionales, es que para ser terrible de sincero no me da la guata para compartir con ciertos personajes que van a ir a ese espacio”, apuntando a figuras como el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, que es uno de los invitados de la mesa directiva.

Víctor Chanfreau también reveló que para el plebiscito de salida votará por la opción Apruebo “principalmente por el avance de los derechos sociales que existen en el borrador de la Constitución. Son avances importantes en pos de la lucha que han llevado los pueblos desde hace muchísimos años”.

La ceremonia contaría con otras figuras invitadas por los convencionales, como el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC); el jefe comunal de Valparaíso, Jorge Sharp (Ind); y el presidente del PC, Guillermo Teillier; a los que se sumarían la senadora Fabila Campillai y el psicólogo Gustavo Gatica, víctimas de trauma ocular durante la revuelta.