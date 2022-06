Viralizan viejo video de Daniel Muñoz donde ningunea a la Concertación y "los 30 años"

Renato Gazmuri puntualizó que el video viralizado en los últimos días está modificado, ya que "está hecho con las imágenes de la original y está descontextualizado.

Compartir











Por: Cristián Meza 03 de junio 2022 · 22:27 hs

En los últimos días comenzó a viralizarse un video que correspondería a una supuesta campaña para defender el Apruebo de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, donde uno de sus exponentes es el actor Daniel Muñoz, quien apunta a la responsabilidad de la Concertación en los hechos propiciados tras el 18-O.

Y es que en el registro aparecía quien dio vida a Juan Herrera en Los 80 declarando que “hay rabia ante la injusticia que todos los gobiernos de la Concertación desde que empezó la dictadura militar han propiciado”.

Sin embargo, este pieza no guarda relación con el apoyo al borrador de la nueva Constitución, es más, ni siquiera era para defender la instauración de la Convención Constitucional, ya que se grabó días después de iniciado el estallido social.

Esto fue respaldado por Renato Gazmuri, una de las personas a cargo de su producción, quien explicó a radio ADN que “no tiene nada que ver con el proceso constituyente, porque fue mucho antes”.

“Este video originalmente lo hizo Mauricio Menéndez, conocido como el Chancho de Guerra, que es uno de los fundadores de la Lista del Pueblo y él me llama la primera semana del estallido y me dice si le puedo conseguir algunos rostros para que la gente no pare con el estallido”, indicó.

Y es que Gazmuri detalló que tras la marcha más grande de Chile, que se convocó el 25 de octubre de 2019, llamo al Chancho y le digo hay que sacar el video porque el Gobierno se quiere apoderar de esto”.

La diputada Ana María Gazmuri, quien también aparece en el registro, corroboró lo señalado y reiteró que "se grabó una semana después del estallido del 18 de octubre de 2019. No tiene ninguna relación (con el plebiscito de salida")".

Renato Gazmuri puntualizó que el video viralizado en los últimos días está modificado, ya que "está hecho con las imágenes de la original y está descontextualizado, lo hicieron de nuevo y el único que tenía esas imágenes era Mauricio, así que creo que la nueva versión la hizo él“.

Este es el video original: