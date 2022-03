Vocera de la Corte Suprema a Izkia Siches: "No comparto la idea que el mundo se divide entre rubios y morenos"

"El Poder Judicial tampoco está por esa teoría, y nos gustaría que se haga un examen un poco más detenido", puntualizó. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Angela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, salió al paso de las declaraciones de la ministra Izkia Siches, quien acusó segregación en la justicia.

"Si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada", planteó la secretaria de Estado.

Ante estas palabras, la representante de la Corte Suprema dejó en claro a MegaNoticias que "esa visión yo no la comparto, porque desde adentro me consta que no es así. Los jueces además vienen de distintos estratos sociales, no son elegidos de castas o de grupos privilegiados, sino por el contrario, muchos jueces son personas de mucho esfuerzo, y en consecuencia no llevan impreso en su corazón ni en su forma de juzgar ningún tipo de clasismo ni cosas por el estilo".

Eso sí, la magistrada reconoció que “lo que sí puede suceder es que la falta de recursos hace que las personas se vean con malas defensas o con más dificultad para ser defendidas, tema que nosotros debemos implementar como sociedad”.

"En consecuencia, no comparto la idea de que el mundo se divide entre rubios, morenos, bajos, altos, y cosas por el estilo; y el Poder Judicial tampoco está por esa teoría, y nos gustaría que se haga un examen un poco más detenido", puntualizó.

Junto con ello, fue consultada por la fuga de la ex alcaldesa Karen Rojo a horas de ratificarse que debía ingresar a prisión para cumplir una condena de cinco años.

Angela Vivanco explicó que "hubo una cautelar que se revocó tiempo atrás y nadie pidió que se volviera a decretar. Los jueces en ese sentido no pueden ir decretando cautelares de oficio, por cuenta de ellos".

"Lo que corresponde es que esto se solicite por las partes. Y en consecuencia, se revocó la cautelar, quedó sin cautelar esta señora y después nadie pidió que se repusiera", sentenció.