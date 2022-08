Vocero del Rechazo: "Votar Apruebo es abrir las puertas a una dictadura comunista"

"Espero que los chilenos no se dejen engañar por los cantos de sirena del PC”, aseveró el vocero de Casa Ciudadana por el Rechazo. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 15 de agosto 2022 · 13:26 hs

Claudio Salinas, vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo, aseguró que un eventual triunfo del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre dará pie a “una dictadura comunista”.

Salinas envió este mensaje a los indecisos en entrevista con El Mercurio, asegurando que "a los indecisos les diría que votar Apruebo es abrir las puertas a una dictadura comunista”, por lo que llamó a la población a no dejar pasar “la oportunidad de construir una buena Constitución, no una que perpetúa los intereses de una izquierda avasalladora”.

El vocero de la Casa Ciudadana tuvo duras palabras para el Partido Comunista, el Frente Amplio y La Moneda, indicando que el Ejecutivo se sumó de lleno a la campaña del Apruebo.

“No podemos seguir cayendo en las trampas del PC, que en la noche firman un acuerdo donde reconocen que la propuesta constitucional es pésima y requiere cambios profundos, y a la mañana siguiente señala que no hay garantías para materializar esos cambios (…) Esta elección se juega en movilizar a todos los chilenos que aman a nuestro país y que no les creen ni al PC ni a La Moneda, el verdadero comando del Apruebo”, precisó.

En esta línea, sostuvo que el acuerdo constitucional del oficialismo es “un voladero de luces de la izquierda”, apuntando que “primero el presidente del PC dijo que la propuesta constitucional no requería cambios. Luego firmó un acuerdo con las demás fuerzas oficialistas y, a los pocos minutos, reconoció que no hay garantías para ejecutar esos cambios a los que se comprometieron. No son confiables y, lo que es peor, son desvergonzadamente irresponsables. Espero que los chilenos no se dejen engañar por los cantos de sirena del PC”.

“Es que no les creemos. Insisto. Son ellos los que nos dicen a diario que el ‘apruebo para reformar’ es una mentira. La izquierda y el FA quieren instalar una dictadura comunista en Chile”, reiteró.

Consultado sobre el incremento del apoyo al Apruebo, Claudio Salinas declaró que “no es lo que apreciamos en terreno, pero sabemos que esta no es una carrera corrida, menos cuando el comando del Apruebo está instalado en La Moneda. Y aquí quiero ser categórico, el propio contralor general repudió el actuar del ministro Jackson, quien vulneró todo principio de prescindencia, y esto no es una fake news. Probablemente estamos presenciando el mayor intervencionismo electoral de nuestra historia reciente en Chile”.