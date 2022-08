Vocero del Rechazo se distanció de polémico episodio de la franja: "Hay que denunciar todo"

El vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo se distanció del episodio de la franja. AGENCIA UNO/ARCHIVO

22 de agosto 2022 · 13:57 hs

Claudio Salinas, vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo, se distanció del polémico video mostrado durante la noche del domingo en la franja del Rechazo, el que fue protagonizado por una persona trabajadora sexual que relató una agresión por parte de un cliente.

En el registro, el narrador contó que decidió no denunciar al atacante, que le había disparado, mencionando este hecho como un “acto de amor”, aludiendo al concepto que ha sustentado la campaña electoral en contra de la propuesta de nueva Constitución.

"Se me metió en la cabeza una frase: ¿y si nos quisiéramos más? Nada de esto hubiera pasado. Unos días después, un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital, pero yo no podía dejar de pensar en la cara del hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor”, afirmó.

Consultado por este tema, Salinas -que representa a organizaciones independientes que respaldan al Rechazo- afirmó que toda situación de violencia debe ser denunciada ante las autoridades.

“Hay que denunciar todo por supuesto, también las autoridades tienen que hacer la denuncia cuando vean algún delito”, señaló el integrante de la agrupación, según lo consignado por Emol.

El vocero reconoció que la aparición del testimonio "pudo haber sido una equivocación, pero lo que estamos sacando adelante es el profundo amor que tenemos por Chile, porque creemos que esta Convención se hizo con el sentimiento equivocado que es la rabia", añadiendo, sin embargo, que "se debe denunciar siempre".

Las críticas de Fundación Iguales

La pieza audiovisual fue criticada en redes sociales y por organizaciones como Fundación Iguales, que cuestionó que se ponga en duda el valor de la denuncia ante hechos de violencia.

“No denunciar un acto violento no es un acto de amor. Es permitir que la violencia siga campeando libremente en nuestro territorio nacional. Es importante que denunciemos. Es importante que entendamos que no denunciar, bajo ningún punto de vista, apoya a la dignidad de las personas, a la restitución del imperio del derecho”, expresó la directora ejecutiva de la fundación, Isabel Amor.

Amor añadió que “el video que lanzaron desde la campaña del Rechazo es una afrenta para las víctimas, para sus familias y para todas las personas que trabajamos para tener un país más digno y más igualitario para todos”.

“Si este fuera el caso de una niña que ha sido abusada jamás les dirían a sus padres que no denunciaran por amor. Es una falta de respeto”, agregó.

La directora ejecutiva de Fundación Iguales llamó a las personas agredidas a denunciar. También señaló que la organización entrega apoyo legal para quienes quieran denunciar abusos, reiterando que se debe evitar la impunidad.