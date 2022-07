Ximena Rincón confirmó que votará Rechazo: "Llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto"

La senadora criticó la propuesta de la Convención Constitucional. AGENCIA UNO

05 de julio 2022

La senadora Ximena Rincón (DC) confirmó este martes que votará Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, en la previa de la Junta Nacional de la colectividad, que definirá la postura oficial de la colectividad sobre la propuesta de nueva Constitución entregada por la Convención Constitucional.

Un poco antes del inicio de la sesión de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, que revisó el proyecto que busca rebajar a 4/7 el quorum para las reformas constitucionales en la actual Carta Magna, la también ex ministra del segundo gobierno de Michelle Bachelet dio a conocer su preferencia de cara al plebiscito.

“El tener derechos sociales garantizados es importante y relevante, pero cuando no tienen financiamiento, y además se les quita el recurso de protección y se les da una acción de tutela que puede demorarse dos años en materializarse si es que lo logran, es engañar a la ciudadanía”, expresó.

Rincón añadió que “en mi profunda convicción y análisis, creo que Chile se merece una buena nueva Constitución, pero no esta que se nos propone”.

“Esto no es entre derechas o izquierdas, no es si votamos la Constitución de Pinochet o la de Ricardo Lagos. Esto es respecto al texto de los convencionales, es el texto propuesto el año 2022. Y tal como en 1988, aquel 5 de octubre hombres y mujeres se expresaron de manera valiente y dijeron No al país, creo que llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que se nos propone”, complementó.

La legisladora por la región del Maule precisó que la propuesta de la Convención “no le hace bien al país” y “no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad y cumplan con sus sueños”, ratificando que “yo voy a votar Rechazo”.

De esta manera la senadora Ximena Rincón se adelantó a una decisión que el partido deberá tomar este miércoles, en medio de una profunda división interna. Algunos integrantes de la directiva, como el propio presidente de la colectividad, Felipe Delpin, se han mostrada favorables al texto de los convencionales.

Durante la semana pasada un grupo de ex presidentes de la DC pidieron a la mesa entregar “libertad de acción” a la militancia, considerando la presencia de grupos a favor del Rechazo y del Apruebo.