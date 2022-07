Ximena Rincón evita la polémica con Claudia Pizarro: "Incluso la he ayudado a que sea alcaldesa"

La senadora descartó renunciar a la DC tras la decisión de la Junta Nacional. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dinamo 07 de julio 2022 · 14:19 hs

La senadora Ximena Rincón evitó entrar en una polémica con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien le envió un duro mensaje por redes sociales luego que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) se inclinara por el Apruebo en el plebiscito de salida.

La autoridad comunal cuestionó a la legisladora, quien adelantó que votará Rechazo y que lamentó la determinación tomada por la instancia partidaria.

“Ximena: Eres abogada y militante de un partido que se procuró estas instancias para dirimir sus controversias. Las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Aprende a perder, por favor”, afirmó.

La senadora fue consultada sobre este mensaje, indicando que “yo he ganado todas mis campañas. Incluso he ayudado a la alcaldesa a que sea alcaldesa y no voy a entrar en ese debate”.

Rincón: "No voy a renunciar a la DC"

La congresista también analizó el profundo quiebre que provocó en el partido la decisión de la Junta Nacional, que por más del 60% de sus integrantes decidió llamar a votar Apruebo, a pesar de la postura de algunos militantes, que definieron su respaldo para el Rechazo.

“Yo no voy a renunciar a la Democracia Cristiana. No lo hice en momentos tremendamente dolorosos donde no se respetó la democracia y no lo voy a hacer ahora”, afirmó, aludiendo a la bajada de su precandidatura presidencial en favor de Yasna Provoste.

Rincón mencionó que es militante del partido desde los 14 años, recordando que no se ha ido “a pesar de que no he compartido muchas veces las decisiones que se toman”.

“Lo que votamos el 4 de septiembre es el texto de la Constituyente del 2022, no la Constitución de Pinochet o Lagos. Votamos eso, si es bueno o malo, si le sirve o no al país. Y, ¿qué es lo pasa después? Si se impone la opción Rechazo porque no es buena para el país tenemos que construir esa nueva Constitución que le sirva a Chile”, agregó.