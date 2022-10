Ximena Rincón se suma a la derecha y cuestiona las prioridades del Gobierno y "gustitos de activistas"

Ximena Rincón de la Democracia Cristiana reaccionó al proyecto de ley que anunció la ministra Antonia Orellana para discutir el aborto libre AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 03 de octubre 2022 · 12:38 hs

El Partido Republicano comenzó con el debate y el Gobierno se lo tomó bastante en serio. Los diputados Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen presentaron un proyecto para derogar completamente el aborto, situación que, después de varias respuestas de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, terminó en un anuncio de proyecto para despenalizarlo no sólo en las tres causales.

Las palabras de Antonia Orellana generaron diversas reacciones en las bancadas de oposición, donde también aparece Ximena Rincón de la Democracia Cristiana (DC). La senadora se sumó a los cuestionamientos de la derecha en torno a este tema, pues considera que existen otras prioridades a nivel país.

“No se entienden las prioridades del Ejecutivo, no sé si este sea un tema de urgencia para Chile”, aseguró la jefa de la bancada DC haciendo alusión a otras problemáticas que “requieren celeridad” como la seguridad, la economía en el corto y mediano plazo o mejorar las pensiones.

Pero no fue la única que ve una distancia entre la administración de Gabriel Boric y los problemas políticos-sociales del país. La oposición manifestó su rechazo a la visión de la titular de la Mujer y Equidad de Género. “Estos temas valóricos siempre tensionan… Le pediría que antes viera las prioridades de La Araucanía, del terrorismo, de la economía”, dijo el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien estuvo apoyado de María José Gatica de Renovación Nacional (RN).

“Mi llamado al Gobierno es a que no pierda el tiempo enviando un proyecto de aborto que no tiene apoyo en el Senado… Que la ministra no se dé gustitos de sus tiempos como activista e inviertan el tiempo en temas que realmente son importantes”, sostuvo la senadora por la Región de Los Ríos.

En las últimas horas, en medio de este escenario, la diputada Sara Concha presentó en la Contraloría General de la República un oficio para que se realice un sumario a Antonia Orellana por fomentar el aborto libre en sus redes sociales, publicaciones que, según expresó, van contra la ley.