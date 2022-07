Ximena Rincón y denuncia ante Tribunal Supremo DC por apoyar el Rechazo: "No me callarán aunque me expulsen"

Al respecto, la parlamentaria se valió de redes sociales para dejar en claro que “reafirma en mis profundas convicciones”. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 13 de julio 2022 · 20:41 hs

La senadora Ximena Rincón reaccionó a la acción dos militantes DC al Tribunal Supremo de la colectividad, quienes la denunciaron por apoyar el Rechazo de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Esta acción también es contra el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el ex convencional Fuad Chahin y el senador Matías Walker.

Al respecto, la parlamentaria se valió de redes sociales para dejar en claro que “reafirma en mis profundas convicciones”.

“No solo me honra que me pasen a Tribunal Supremo PDC junto al Ex Presidente Frei y mi colega Matías Walker y Fuad Chahin, sino que me reafirma en mis profundas convicciones: propuesta de la Convención es mala para Chile. No me callarán aunque me expulsen”, disparó Ximena Rincón.

Sus palabras fueron compartidas por Matías Walker, quien tildó de “cobardes” a las personas que los denunciaron.

“Qué honor compartir esta condición con el ex Presidente Frei. Con los expresidentes del partido y sobrevivientes del Grupo de los 13 no se atrevieron. ¡Cobardes! No nos van a callar: compartiremos con el pueblo que nos eligió los fundamentos de nuestro voto en conciencia”, argumentó.

Por su parte, Fuad Chahin apuntó que esta acción en su contra esta vinculada con la directiva del alcalde Felipe Delpin, con quien está enfrentada tras acusaciones de irregularidades financieras durante su gestión como timonel falangista.

“Hoy me enteré de una denuncia al Tribunal Supremo DC en contra de militantes que en conciencia hemos optado por el Rechazo. La denuncia es realizada por dos militantes estrechamente vinculados a dos integrantes de la Mesa Directiva. Qué feo que no actúen a rostro descubierto”, sentenció.