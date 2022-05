Zoom constitucional: profundizando en la propuesta constitucional

El primer Zoom Constitucional será este jueves a las 17:00

Por: Hugo Infante 05 de Mayo 2022 · 14:58 hs

Hoy, a las 17:00, será transmitido el primer conversatorio Zoom Constitucional, una iniciativa de EL DÍNAMO y de Constitución para Todos. El objetivo del espacio es conversar, informar y reflexionar sobre los puntos más complejos en la redacción del actual texto constitucional. Una mirada experta de las normas aprobadas y que serán llevadas al pleno por las distintas comisiones, y una evaluación de cómo se ha desarrollado el proceso y cómo enfrentar este último tramo.

El primer conversatorio contará con la participación de Mariana Aylwin, ex candidata a Convencional Constituyente por el distrito 11, ex ministra, ex diputada y experta en educación. Participarán también Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista y ex candidato a la Convención por el distrito 6, y Juan Luis Ossa, historiador e investigador del Centro de Estudios Públicos. Él también fue candidato por el distrito 26.

Será transmitido por El DÍNAMO en eldinamo.cl y su canal de Youtube.

Constitución para Todos es un espacio de reflexión constituyente que tiene como misión presentar las principales materias tratadas por la Convención Constitucional para generar debates donde sea discutida todas las visiones, mirando lograr una Carta Magna que sea buena para todos.

El primer conversatorio Zoom Constitucional será transmitido periódicamente por la plataforma de EL DÍNAMO y abordará los diferentes temas de la Constitución: Sistema Político, Vivienda, Educación, Salud, entre otros.