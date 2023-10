¿Cuántos días libres dan en el trabajo por casarse?

19 de Octubre de 2023

El trabajador puede utilizar este permiso a su elección. Puede ser en el día del matrimonio y los días inmediatamente anteriores o posteriores a la celebración.

Compartir

Hay quienes sueñan con el día en que su pareja se arrodille y les muestre el anillo de compromiso, y otras personas que no ven ninguna diferencia en su relación amorosa tras la firma del contrato. Si eres de los que no les va ni les viene este compromiso, te contamos un beneficio que tal vez no conocías.

Se trata de días de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo que lleves trabajando. En nuestro país, esto es posible desde la modificación al artículo 207 bis del Código del trabajo en 2014.

¿Cuántos días libres son?

Son 5 días hábiles continuos, que pueden ser utilizados a elección del trabajador. Es decir, puede pedir este permiso en el día del matrimonio y en los días inmediatamente anteriores o posteriores a la celebración. También puede ser una combinación de ambos, dejando el día del matrimonio en medio.

Como se trata de días independientes del tiempo de servicio que se lleve trabajando, si es que aún no cuentas feriados legales, igual te puedes dar una luna de miel con tu esposo o esposa.

Según el último boletín demográfico anual provisional de estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile el 2021 se realizaron 53.255 matrimonios y 8.661 Acuerdos de Unión Civil (AUC). Para ambas formalizades, los contrayentes tienen el derecho a días de permiso pagados en sus trabajos.

Así que si ya estás pensando en avisarle a tus familiares y amigos que busquen sus mejores vestidos de gala, el primer paso es reservar de hora en el Registro Civil, ingresando a www.registrocivil.cl o en una oficina presencial.

Si eliges la forma online, debes pinchar en “Servicios en línea”, “Reservar hora”, “Iniciar trámite” y “Matrimonio”. Luego en “Ceremonia matrimonio civil” completar la información de región, comuna y la fecha a partir de la cual buscan, la cual puede ser hasta con un año de anticipación.

Una vez conforme con la fecha y oficina del Registro Civil, podrán hacer su reserva.

¿Cómo se solicitan los días libres?

Para hacer uso de este derecho, el trabajador debe dar aviso, preferentemente por escrito a su empleador, con treinta días de anticipación y presentar dentro de los treinta días siguientes a la celebración, el respectivo certificado de matrimonio.

Este documento es otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y puede ser solicitado a través de la web del Registro Civil y sus oficinas físicas, así como en las sucursales y módulos de ChileAtiende.

¿Me pueden rechazar el permiso?

Si al solicitar este derecho el empleador se niega, arriesga una multa de 14 a 70 Unidades tributarias Mensuales (UTM), que, en caso de reincidencia, esta multa podría duplicarse.

Por lo que el empleador no puede negarse a otorgar este beneficio.