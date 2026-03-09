Los primeros mil estudiantes beneficiados con las becas Dorada y Plateada ingresan a INACAP

Nancy Ayala (62 años) de Arica, Ricardo Rojas (68 años) de Antofagasta, Carlos Fasching (70 años) de Santiago Sur y Luz Marina Ravest (64 años) de Rancagua, son parte de los 1.155 (a la fecha) alumnos nuevos beneficiados con la Beca Dorada y Plateada de INACAP, que, lanzada en el marco de su 60° aniversario, busca dar un paso fundamental en el impulso del Aprendizaje a lo Largo de la Vida, abriendo nuevas oportunidades para personas mayores de 50 años, ofreciendo descuento en las mensualidades del 50% (Plateada) y 100% (Dorada) para mayores de 60.

Considerando que la población de Chile está envejeciendo, que las personas mayores de 65 años representan el 14% del total, según el Censo 2024 y que para el año 2050, las personas sobre 60 años serán el 25%, la posibilidad de reinventarse, perfeccionarse y adquirir nuevos conocimientos a través de la educación es más que una necesidad. “Sabemos que muchas personas han postergado el sueño de estudiar, por eso decidimos abrir un camino para que lo puedan concretar, con oportunidades reales y sin barreras económicas, en una institución de excelencia, innovadora y tecnológica. El futuro de Chile también se escribe con la experiencia, la motivación y el talento de quienes tienen 50, 60 años o más”, aseguró Lucas Palacios, rector de INACAP.

La primera versión de la beca contempla 34 carreras técnicas (cuatro semestres) en formato diurno y vespertino, las que son impartidas por INACAP en sus 29 sedes a lo largo del país, en áreas como Automatización, Robótica, Informática, Ciberseguridad, Telecomunicaciones Energía, Minería, Logística y Construcción, entre otras.

¡De vuelta a clases!

Toda su vida ligada al campo, tras jubilar, Luz Marina Ravest (64 años) decidió dedicarse a trabajar la tierra y comenzó plantando almendros y paltos en un terreno familiar en Coltauco. Sin embargo y como su proyecto no había dado los resultados que esperaba, al día siguiente que se enteró de la existencia de la Beca Dorada fue directamente a matricularse para estudiar Técnico Agrícola en INACAP en su Sede Rancagua. “Decidí que me enfocaría en el campo y si bien tengo algunos conocimientos básicos, espero que la carrera me entregue nuevas herramientas, principalmente tecnológicas e innovadoras para que mi proyecto sea todo un éxito “, asegura Ravest.

La Beca Dorada y Plateada es la respuesta a una tendencia al alza: entre 2018 y 2026 (a la fecha), en INACAP la matrícula de alumnos nuevos desde 50 años aumentó más de 1.000%. En este sentido, Lucas Palacios, rector de INACAP enfatizó que “la educación actual debe ser flexible, accesible y pertinente a las realidades de nuestro país, debemos permitirle a cada persona, sin importar su etapa de vida, adquirir nuevas herramientas, desarrollar sus talentos y proyectar un futuro con más oportunidades”.

A sus 70 años, Carlos Fasching ingresó a estudiar Técnico en Climatización y Refrigeración en dicha casa de estudios en su Sede Santiago Sur. Con 40 años de matrimonio y cuatro hijos, se enteró de este beneficio ya que uno de ellos le mandó el link y se decidió por Técnico en Climatización y Refrigeración porque considera que es una profesión que se ha vuelto indispensable. “Tengo muchas expectativas de volver a estudiar, me siento super activo y estoy seguro de que todavía puedo entregar mucho más en una carrera que me dará independencia y una oportunidad laboral, ya que cada día la gente necesita ayuda técnica”, aseguró Fasching.

Nancy Ayala (62 años) trabajó toda su vida como educadora de párvulos, pero por temas personales tuvo que jubilarse hace un tiempo. Sin embargo, se siente con ganas y energía para seguir aportando a nuestra sociedad y generando ingresos. Se enteró de la Beca por uno de sus tres hijos, y “como estaba aprendiendo a hacer diseños digitales y papelería a través de YouTube, sentí que la carrera de Diseño digital y Web era perfecta y la estudiaré en INACAP Sede Arica. Estoy muy agradecida por la oportunidad, de que INACAP haya tenido las ganas de apoyar a las personas mayores a que sigamos vigentes. Además, sé que la digitalización es el futuro y hay que ponerse en onda con los nuevos tiempos. Las personas mayores tenemos que aprovechar esta oportunidad, nos abre un mundo para adquirir nuevos conocimientos y herramientas para seguir siendo autónomos económica y socialmente”, asegura Ayala.

Convencido de que el conocimiento no tiene edad y que cada día es una oportunidad para crecer, a sus 68 años, Ricardo Rojas ingresó a estudiar Técnico en Telecomunicaciones y Servicios Digitales en la Sede Antofagasta. Asegura que eligió la carrera porque “siempre he estado interesado en el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas. Sé que la necesidad de expertos en este campo es creciente, y es un área que necesita atención urgente”. Ricardo Rojas cuenta que “si no nos aventuramos a explorar nuevas oportunidades, nunca sabremos de lo que somos capaces”.