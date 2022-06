Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ya está en Disney+

Benedict Cumberbatch vuelve a interpretar a Doctor Strange. DISNEY.

Por: Rodrigo León 24 de junio 2022 · 15:37 hs

A casi dos meses de su estreno en las salas de cine, durante esta semana se sumó al catálogo de Disney+ la popular película Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

La trama de la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch ocurre luego de los eventos de Spider-Man: No Way Home y se adentra en el Multiverso y amplía sus límites más que nunca.

El film presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

La película está dirigida por Sam Raimi y producida por Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson y Jamie Christopher son los productores ejecutivos. El guion está a cargo de Michael Waldron.

Título original

Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Año

2022.

Duración

126 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

Sam Raimi.

Elenco

Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Sheila Atim, Adam Hugill, Ako Mitchell, Momo Yeung, Daniel Swain, Topo Wresniwiro, Eden Nathenson, Vinny Moli, Charlie Norton, David Tse, Julian Hilliard, Jett Klyne, John Krasinski, Patrick Stewart, Anson Mount, Lashana Lynch, Hayley Atwell..

Género

Fantástico.

