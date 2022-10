El Hijo Bastardo y el Mismísimo Diablo: la fantástica nueva serie de Netflix

El Hijo Bastardo y el Mismísimo Diablo tiene ocho episodios. NETFLIX.

Compartir











Por: Rodrigo León 28 de octubre 2022 · 09:34 hs

El Hijo Bastardo y el Mismísimo Diablo es el nombre de la nueva serie inglesa de fantasía que Netflix estrenó esta semana en su catálogo.

La historia sigue a Nathan, un joven de 16 años que es hijo de un peligroso brujo que busca luchar contra la posibilidad de seguir los pasos de su padre.

Durante años ha sido vigilado de cerca por el Consejo de brujas Fairborn, pero cuando la tensión entre el bien y el mal aumenta, encuentra una oportunidad para escapar.

Con la ayuda de sus amigos Annalise y Gabriel, buscará descubrir quién es realmente.

Título original

The Bastard Son & The Devil Himself.

Año

2022.

Duración

60 min.

País

Reino Unido.

Dirección

Colm McCarthy, Debs Gardner-Paterson, Rachna Suri.

Elenco

Jeska Pike, Tygorah Smith, Eric Godon, Claire Ganaye, Raad Rawi, Ahmed Elhaj, Laura Lake, Fehinti Balogun, Alexander Devrient, Jean Baptiste Fillon, Joshua Akehurst, Laurent C. Lucas.

Género

Fantástico.

[VER EN NETFLIX]