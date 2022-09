El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder llegó a Amazon Prime

La trama de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, se ubica muchos años antes de los eventos ocurridos en la trilogía dirigida por Peter Jackson. AMAZON PRIME.

Compartir











Por: Rodrigo León 02 de septiembre 2022 · 09:57 hs

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, serie estadounidense, debutó este viernes en el catálogo de Amazon Prime, convirtiéndose en una de las producciones con mayor presupuesto.

La historia de esta serie, esperada por los fanáticos de la saga creada por J.R.R. Tolkien, se sitúa años antes de los eventos ocurridos en la película dirigia por Peter Jackson, La Comunidad del Anillo.

La trama se centra en un periodo de relativa calma, la que es interrumpida por el resurgimiento de un mal en la Tierra Media y que amenaza con cubrir todo el mundo en oscuridad.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder abordará todos los eventos principales de la Segunda Edad de la Tierra Media como la forja de los Anillos de Poder, el surgimiento de Sauron, la historia del reino insular de Númenor y la última alianza entre Elfos y Hombres.

Título original

Lord of the Rings: The Rings of Power.

Año

2022.

Duración

65 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

J.A. Bayona, Wayne Yip, Charlotte Brändström.

Elenco

Morfydd Clark, Robert Aramayo, Markella Kavenagh, Ismael Cruz Cordova, Benjamin Walker, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Maxim Baldry, Peter Mullan, Megan Richards, Joseph Mawle, Cynthia Addai-Robinson, Ema Horvath, Nazanin Boniadi, Owain Arthur, Ian Blackburn, Sophia Nomvete, Tyroe Muhafidin, Tom Budge, Lenny Henry, Dylan Smith, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Anson Boon, Trystan Gravelle, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Sara Zwangobani, Leon Wadham, Bridie Sisson.

Género

Fantástico.

[VER EN AMAZON PRIME]