Entre la Vida y la Muerte: la romántica película que estrenó Netflix

Por: Rodrigo León 08 de Abril 2022 · 13:36 hs

Entre la Vida y la Muerte es el nombre de la nueva película romántica para adolescentes que protagonizan los actores Kyle Allen y Joey King. Esta última, reconocida por encabezar la saga El Stand de los Besos.

En esta historia, la intérprete da vida a Tessa, una joven que vivió toda su vida en casas de acogida, por lo que no cree en el amor. Eso, hasta que conoce a Skylar, un estudiante de último año de secundaria.

Ambos viven un intenso romance que termina, sorpresivamente, con un accidente automovilístico donde él no sobrevive. Sin embargo, Tessa comienza a recibir distintas señales desde el más allá, que le confirman que Skylar no se ha ido del todo.

Título original

The In Between.

Año

2022.

Duración

116 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

Arie Posin.

Elenco

Joey King, Kyle Allen, Celeste O'Connor, Kim Dickens, John Ortiz, Diany Rodriguez, Jeffrey Vincent Parise, Jadon Cal, Becki Hayes, Donna Biscoe, Aleks Alifirenko Jr., Nicholas Stargel, Leander Suleiman, Nic Curtis, Christian Adam, Sandy Burhans, Jeff Burhans.

Género

Drama.

