Especial navideño de los Guardianes de la Galaxia ya se estrenó en Netflix

Quill se encuentra deprimido tras perder a Gamora, lo que motiva a su equipo a iniciar una especial misión en este especial navideño de los Guardianes de la Galaxia. MARVEL.

Por: Rodrigo León 25 de noviembre 2022 · 11:32 hs

Los ya conocidos Guardianes de la Galaxia vuelven en un especial navideño que estrenó Disney+ esta semana, previo al estreno de su tercera película programada para el próximo año.

En esta oportunidad, y con las fiestas a la vuelta de la esquina, el equipo inicia una misión para hacer que Quill tenga una Navidad inolvidable luego de perder a Gamora.

Es por eso que Matis junto a Drax viajan a la Tierra a buscar el regalo perfecto: Kevin Bacon, quien fue el ídolo de Star Lord cuando niño.

Título original

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special.

Año

2022.

Duración

40 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

James Gunn.

Elenco

Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Kevin Bacon, Sean Gunn, Karen Gillan, Bradley Cooper, Vin Diesel, Old 97's, Stephen Blackehart, David Moskowitz. Voz: Maria Bakalova, Michael Rooker.

Género

Comedia.

