Había Una Vez En... Hollywood: la aclamada cinta de Quentin Tarantino llegó a Netflix

Había Una Vez En... Hollywood está ambientada en los años 60. IMDB.

Compartir











Por: Rodrigo León 01 de julio 2022 · 15:06 hs

La aclamada película Había Una Vez En… Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, llegó esta semana a Netflix.

La historia se ambienta en el Hollywood de los años 60, donde la estrella de un western televisivo, Rick Dalton, intenta adaptarse a los cambios que está sufriendo la industria junto a su doble.

La vida de este actor ha girado entorno a este mundo televisivo y cinematográfico, por lo que no le será fácil.

Además, es vecino de una joven promesa del cine, Sharon Tate, quien acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski.

Título original

Once Upon a Time in... Hollywood.

Año

2019.

Duración

165 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

Quentin Tarantino.

Elenco

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Al Pacino, Kurt Russell, Bruce Dern, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Damian Lewis, Luke Perry, Lorenza Izzo, Michael Madsen, Zoe Bell, Clifton Collins Jr., Scoot McNairy, Damon Herriman, Nicholas Hammond, Keith Jefferson, Spencer Garrett, Mike Moh, Clu Gulager, Martin Kove, James Remar, Lena Dunham, Austin Butler, Leslie Bega, Maya Hawke, Brenda Vaccaro, Penelope Kapudija, Rumer Willis, Dreama Walker, Madisen Beaty, Sydney Sweeney, Costa Ronin, Rafal Zawierucha, Julia Butters, Bridie Latona, HaleyRae Christian Cannell.

Género

Drama.

[VER EN NETFLIX]