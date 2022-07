Hola, Adiós y Todo lo que Pasó: la nueva película romántica de Netflix

Una pareja deberá definir qué quiere para su futuro. NETFLIX.

Compartir











Por: Rodrigo León 08 de julio 2022 · 09:27 hs

Una de las últimas películas en sumarse al catálogo de Netflix es la nueva comedia romántica llamada Hola, Adiós y Todo lo que Pasó.

La historia se centra en una joven pareja de secundaria que, con la llegada del nuevo año académico, tendrá que separar sus caminos para ir a la universidad. Por lo mismo, pactaron terminar la relación antes de que ello ocurriera.

Antes de esto, deciden tener una cita en la que rememoran todo lo que han vivido en el último tiempo: desde el primer beso, la primera pelea. Este encuentro los lleva a un punto de inflexión, donde deberán decidir si efectivamente van a separarse o seguirán juntos pese a la distancia que habría entre ambos.

Título original

Hello, Goodbye and Everything in Between.

Año

2022.

País

Estados Unidos.

Dirección

Michael Lewen.

Elenco

Jordan Fisher, Jennifer Robertson, Julia Benson, Sarah Grey, Talia Ryder, Emily Haine, Patrick Sabongui, Nico Hiraga, Djouliet Amara, Ayo Edebiri, Sarah Hayward, Eva Day, Dalias Blake, Nicholas Dohy.

Género

Romance.

[VER EN NETFLIX]