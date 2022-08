House of the Dragon: la precuela de Game of Thrones ya está disponible en HBO Max

Los hechos de House of the Dragon se sitúan 200 años antes de lo ocurrido en Game of Thrones. HBO.

26 de agosto 2022

House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones, debutó el pasado domingo a través de HBO y HBO Max, convirtiéndose en el mejor estreno en la historia de la plataforma de streaming.

La historia se sitúa 200 años antes de los acontecimientos que ya conocimos y se centra en el ascenso y caída de la Casa Targaryen.

El rey Viserys se encuentra en una encrucijada a la hora de definir quién será su sucesor, luego de que su esposa falleciera al dar a luz a su hijo, quien murió a los pocos minutos de nacer. Ante esto, debe definir si será su hermano Daemon o su hija Rhaenyra quien ascenderá al Trono de Hierro.

Título original

House of the Dragon.

Año

2022.

Duración

60 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

Miguel Sapochnik, Clare Kilner, Geeta V. Patel, Greg Yaitanes.

Elenco

Paddy Considine, Milly Alcock, Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Emily Carey, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson, Gavin Spokes, Alexis Raben, Anthony Flanagan, Nina Barker-Francis, Bijan Daneshmand, Haqi Ali, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, John Macmillan, Michael Carter, Savannah Steyn, Harry Collett, Phia Saban, Bethany Antonia, Wil Johnson, Hannah Flynn, Frankie Wilson, Phoebe Campbell, Tony Woodhead, Theo Nate, Afolabi Alli, Anna-Marie Sullivan, Maddie Evans, Martin Portlock, James Berkery.

Género

Drama.

