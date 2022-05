How I Met Your Father: el esperado spin off que estrenó Star+

Hillary Duff es quien protagoniza How I Met Your Father. HULU.

Compartir











Por: Rodrigo León 13 de mayo 2022 · 16:19 hs

How I Met Your Father, el spin off de la exitosa y popular comedia How I Met Your Mother, es uno de los grandes estrenos de Star+ esta semana.

La serie se centra en cómo Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, trasladando la historia al año 2021, en la que la mujer y su grupo de amigos aún están buscando descubrir quiénes son y qué quieren en su vida, lo que implicará ver la complicada situación sentimental de la joven adulta.

La ficción cuenta con varias caras conocidas, partiendo por Hillary Duff, quien da vida a una joven Sophie, mientras que la reconocida Kim Cattrall asume el mismo personaje en su versión más adulta.

A ellas se suman otros nombres como Leighton Meester, Chris Lowell y Ashley Reyes.

Título original

How I Met Your Father.

Año

2022.

Duración

20 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

Pamela Fryman, Morenike Joela Evans, Phill Lewis, Kimberly McCullough, Kelly Park, Lynda Tarryk.

Elenco

Hilary Duff, Chris Lowell, Francia Raisa, Tien Tran, Suraj Sharma, Tom Ainsley, Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes, Stony Blyden, Josh Peck, Leighton Meester, Luis Avila, Joyce Greenleaf.

Género

Comedia.

[VER EN STAR+]