Las alternativas a Netflix que aún permiten compartir la contraseña

18 de Marzo 2022

Esta semana, la plataforma de streaming Netflix anunció que implementará un importante cambio a sus políticas y realizará un cobro a la mensualidad de aquellos usuarios que compartan sus cuentas o contraseña con personas que no sean parte del grupo del hogar.

Por ello, te dejamos algunas alternativas a Netflix que aún permiten compartir la contraseña:

HBO Max

HBO Max es un servicio de streaming propiedad de WarnerMedia. Esta semana anunció los estrenos para el 2022 en Latinoamérica entre los que se incluyen películas de Marvel y DC.

Entre los estrenos que más destacan este 2022, se encuentran: The Batman, Elvis, DC Liga de Supermascotas, Animales Fantásticos, Spider-Man: No Way Home y Venom: Carnage Liberado.

Si estás suscrito al Plan Estándar, los miembros de tu entorno familiar pueden ingresar en 3 dispositivos y ver diferentes contenidos simultáneamente.

El valor mensual de HBO Max en Chile varía entre los $4.500 y $6.300 dependiendo del plan..

Disney+

Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company. El servicio ofrece películas, documentales, especiales, cortos, programas y series de televisión producidas por The Walt Disney Studios y Walt Disney Television.

Una suscripción a Disney+ permite ver contenidos en streaming en 4 dispositivos diferentes al mismo tiempo.

El valor mensual para disfrutar de Disney+ en Chile es de $6.500.





Starplus





Star+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company. Fue lanzado el 31 de agosto de 2021 y se encuentra disponible para toda Latinoamérica.

A diferencia de Disney+, Star tiene contenido enfocado a un público no tan joven, el cual ofrece: Películas y series originales de Star+ Contenido de 20th Century Studios. Contenido de deportes como ESPN.

Starplus está disponible para usarse hasta en cuatro pantallas a la vez sin ningún costo adicional.

El valor mensual para disfrutar de esta plataforma en Chile es de $10.500.

Amazon Prime

Amazon Prime es un servicio de videos disponible en retransmisión en directo, creado y gestionado por Amazon. La plataforma ofrece miles de títulos sin costo adicional a la afiliación mensual o anual a Prime Video.

Se pueden ver tres reproducciones simultáneas desde la misma cuenta de Amazon y hasta dos reproducciones simultáneas del mismo contenido.

El costo del servicio llega a los $3.500 mensuales.

Paramount+

Paramount Pictures Corporation es una compañía productora y distribuidora de cine, con sede en Hollywood.

Entre su contenido más exitoso se encuentra: Killing Eve, Two Weeks to Live, Your Honor, The Handmaid's Tale, Schitt's Creek y Frasier, entre otros.

El número de transmisiones simultáneas soportadas por los servicios de Paramount+ es de tres dispositivos simultáneos.

Paramount+ tiene un precio de $13.900 mensuales.