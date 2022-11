My Mind & Me: íntimo documental de Selena Gomez se estrenó en Apple TV

El documental de Selena Gomez solo está disponible en Apple TV.

Por: Rodrigo León 04 de noviembre 2022 · 08:39 hs

My Mind & Me es el nombre del documental que acaba de estrenar Apple TV y que sigue los pasos de la popular cantante y actriz, Selena Gomez.

La pieza audiovisual abarca los últimos seis años en la vida de la también empresaria y activista, luego de haber sido diagnosticada con lupus, ansiedad y depresión.

Tras alcanzar el estrellato y la cima dentro de su carrera, Selena Gomez inicia su camino para volver a ser la persona que siempre fue, esta vez enfrentando sus miedos y abrazándolos para lo que viene de ahora en adelante.

Título original

Selena Gomez: My Mind and Me.

Año

2022.

País

Estados Unidos.

Dirección

Alek Keshishian.

Género

Documental.

