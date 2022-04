Nate, Mejor Tarde Que Nunca: así es el más reciente estreno de Disney+

Nate, Mejor Tarde que Nunca está basada en la novela homónima premiada de Tim Federle. DISNEY.

Compartir











Por: Rodrigo León 01 de Abril 2022 · 13:35 hs

Disney+ sumó a su catálogo una nueva comedia familiar llamada Nate, Mejor Tarde Que Nunca; que cuenta con el protagónico de Rueby Wood, junto al ídolo adolescente Joshua Bassett y la comediante Lisa Kudrow.

La historia nos presenta a Nate Foster, un adolescente de 13 años que tiene grandes sueños de actuar en Broadway. Solo hay un problema: ni siquiera puede conseguir un papel en la obra de la escuela.

Pero cuando sus padres se van de la ciudad, Nate y su mejor amiga Libby se escapan a Nueva York para tener una oportunidad única en la vida de demostrar que todos están equivocados. Un encuentro casual con Heidi (Lisa Kudrow), una tía de Nate con la que había perdido el vínculo, le da un giro a su viaje y juntos deben aprender que las mayores aventuras de la vida son tan grandes como los propios sueños.

La película está basada en la novela homónima premiada de Tim Federle.

Título original

Better Nate Than Ever.

Año

2022.

Duración

91 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

Tim Federle.

Elenco

Rueby Wood, Lisa Kudrow, Joshua Bassett, Julia Blanchard, Suzanne Savoy, Vincent Tumeo, Tess Goldwyn, Gwyneth Anne Trumbore, Lauren Yaffe, Ashley Blanchet, Lucas Cardona, Jack Ronan Grindley, Zariah Singletary, Sabrina Sass, Dante DiGiorgio, Bob Leszczak.

Género

Comedia.

[VER EN DISNEY+]