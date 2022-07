Only Murders in the Building: la segunda temporada ya está disponible en Star+

La segunda temporada de Only Murders in the Building está compuesta por diez episodios. STAR+.

Por: Rodrigo León 01 de julio 2022 · 16:01 hs

Esta semana, Star+ sumó a su catálogo la esperada segunda temporada de la popular serie Only Murders in the Building, la que está compuesta por diez episodios.

En esta oportunidad, luego de la impactante muerte de Bunny Folger, la presidenta de la junta del Arconia, Charles, Oliver y Mabel trabajan enérgicamente para desenmascarar al asesino.

Pero se producen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío queda públicamente implicado en el homicidio de Bunny, se convierten en el tema central del podcast de la competencia y tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que piensan que ellos son los asesinos.

Título original

Only Murders in the Building.

Año

2021.

Duración

30 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

Jamie Babbit, Cherien Dabis, Gillian Robespierre, Don Scardino.

Elenco

Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Aaron Dominguez, Vanessa Aspillaga, Tina Fey, Ryan Broussard, Michael Cyril Creighton, Esteban Benito, Russell G. Jones, Adina Verson, Jonathan Burke, Teddy Coluca, Adam DeCarlo, Quincy Dunn-Baker, Meredith Holzman, Nathan Lane, Amy Ryan, Sting, Lylan Carson, Olivia Reis, Jackie Hoffman, Zainab Jah, Julian Cihi, James Caverly, Jayne Houdyshell, Ali Stroker.

Género

Comedia.

