The Boys: tercera temporada llegó a Amazon Prime después de dos años

Antiguos personajes y nuevas incorporaciones son parte de las novedades de la tercera temporada de The Boys 3. AMAZON PRIME.

Por: Rodrigo León 03 de junio 2022 · 10:57 hs

Después de dos años, Amazon Prime acaba de estrenar la tercera temporada de la popular serie The Boys. Los adelantos estrenados a la fecha confirman que esta sátira a los superhéroes volverá con fuertes escenas, violencia e intriga.

La sinopsis adelanta que “ha sido un año en calma. Homelander está sometido. Butcher trabaja para el gobierno, supervisado por Hughie. Pero ambos ansían convertir esta paz y tranquilidad en sangre y huesos”.

“Entonces cuando The Boys aprendan sobre la misteriosa arma anti-Supe, irán a un choque directo contra The Seven, comenzando una guerra y persiguiendo a la leyenda del primer super héroe: Soldier Boy”, agreagó la plataforma.

El regreso de antiguos personajes y nuevas incorporaciones son parte de las novedades que trae el regreso de The Boys.

Título original

The Boys.

Año

2019.

Duración

60 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

Dan Trachtenberg, Jennifer Phang, Philip Sgriccia, Daniel Attias, Stefan Schwartz, Fred Toye, Matt Shakman.

Elenco

Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Elisabeth Shue, Laz Alonso, Tomer Kapon, Chace Crawford, Jessie T. Usher, Dominique McElligott, Simon Pegg, Jennifer Esposito, Colby Minifie, Jess Salgueiro, Brittany Allen, Bruce Novakowski, Sarah Camacho, Jaiden Cannatelli, Brittany Drisdelle, Karen Fukuhara, Haley Joel Osment, Aya Cash, Alanna LeVierge, Nathan Mitchell, Jim Pagiamtzis, Lovina Yavari, Jhonattan Ardila, Christian Bako, Abraham D. Juste, Stephannie Hawkins, Andrea Houssin, Akiel Julien, Aniko Kaszas, Anna Khaja, Callum Shoniker, Giancarlo Esposito.

Género

Acción.

