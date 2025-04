Mujeres de centroderecha lanzan iniciativa para recoger propuestas y construir Destino Manifiesto para el próximo gobierno

Con el lema Unidas por Chile: Retomemos el camino, la Corporación Somos Mujeres por Chile —presidida por la ex ministra de la Mujer, Isabel Plá, y la ex subsecretaria de dicha cartera, María Paz Lagos— inició una ambiciosa iniciativa, con Puerto Varas como punto de partida, para recoger propuestas concretas de mujeres en todo el país, con miras a la elaboración de un Destino Manifiesto con foco en la seguridad, la reactivación económica y el desarrollo del país.

“La sociedad civil debe involucrarse en el mayor desafío que tiene Chile este año, que es definir un próximo mandato presidencial y sus prioridades. El país está viviendo una crisis desde 2019, que ha deteriorado las oportunidades de prosperidad, la seguridad y la calidad de vida para millones de familias. Nosotras salimos ya del palco y la misión ahora es invitar a otras a involucrarse con ideas, liderazgo y acción. Esta hoja de ruta será nuestra forma de contribuir, desde la experiencia de mujeres que han estado en la gestión pública, en el mundo privado, en la academia, en los barrios y en las regiones”, señaló Isabel Plá.

“Chile debe retomar el camino y puede hacerlo con decisiones correctas y la participación de quienes compartimos vocación por la libertad. Eso significa más seguridad, reactivación económica, retomar oportunidades de empleo, resolver nudos en Salud y Educación y mejor calidad de vida para los chilenos”, agregó.

Actualmente, Somos Mujeres por Chile cuenta con más de 140 socias activas provenientes del mundo público, privado, académico y social.

Entre ellas destacan Cecilia Cifuentes, economista y directora Centro de Estudios Financieros en ESE Business; Michéle Labbé, economista y ex asesora del Ministerio de Hacienda; Karin Moore, Coordinadora Legal Clapes UC; María Irene Chadwick, Socia de Vía Central Comunicaciones y exdirectora de Programación de La Moneda; Pía Margarit, directora ejecutiva de la Fundación Aire Nuevo; Paola Diez, ex directora nacional de Prodemu; Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública; Susana Jiménez, presidenta de la CPC; Carolina Schmidt, ex ministra de Medio Ambiente y directora de WWF USA; Gloria Hutt, ex ministra de Transportes; Carolina Cuevas, ex subsecretaria de la Mujer; María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez; Carmen Domínguez, abogada y académica de la Pontificia Universidad Católica; Josefina Araos, investigadora del IES; Fernanda García de Faro UDD; entre otras.