Quién es Alejandro Domínguez, el polémico presidente de la Conmebol que tiene un largo historial contra Chile

1 de Julio de 2024

El timonel de la Conmebol lidera el fútbol sudamericano desde el 2016, cuya gestión ha estado marcada por polémicas, poder y acercamientos a la FIFA y a las potencias del continente.

Compartir

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha estado en tela de juicio debido a diversas situaciones que han ocurrido en el transcurso de la Copa América 2024. El certamen continental ha dado lugar a reiterados reclamos por el estado de las canchas, errores arbitrales escandalosos y la forma en que se organizó el cuadro del torneo.

Uno de los puntos más llamativos tiene relación con la forma en que se organizó el cuadro de la fase final de la Copa América. Esto, debido a que por primera vez en la historia en un torneo de esta categoría, los clasificados del mismo grupo forman parte del mismo lado, cuando lo normal es que se posicionen en sectores distintos.

Por esta razón, han emergido teorías que se refieren a la posibilidad de que el certamen estaría “armado” para Argentina. Lo anterior, haciendo alusión a que se le hace más fácil el camino a la Albiceleste de cara a la final, puesto que por el otro sector del cuadro están las demás candidatas al título: Brasil, Colombia y Uruguay.

Todas estas críticas recaen sobre la Conmebol y su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez. El dirigente ha encabezado la confederación desde hace más de ocho años, donde la polémica, el poder y controversias con Chile han marcado su gestión.

Quién es Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol

Alejandro Domínguez nació en Paraguay en 1972, posee estudios en Economía de la Universidad de Kansas y tiene una basta trayectoria en la administración de empresas, fútbol y en la comunicación. Con respecto a esto último, fue gerente del diario La Nación y dirigió la revista Foco.

Es hijo de Osvaldo Domínguez Dibb, ex presidente del club Olimpia y uno de los dirigentes más polémicos del fútbol sudamericano.

El 3 de noviembre de 2014 fue elegido presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol para el periodo 2014-2018. Sin embargo, luego del escándalo del FIFA Gate, que dejó al descubierto a diferentes dirigentes del fútbol como el presidente de la confederación, Juan Ángel Napout, el timonel del fútbol chileno en ese entonces, Sergio Jadue, entre otros, Domínguez asumió la presidencia de la Conmebol en 2016.

A lo largo de su gestión, el mandamás del fútbol sudamericano se ha centrado en establecer redes con dos potencias del continente: Argentina y Brasil. De hecho, en los últimos años los cupos de clubes de dichos países se han incrementado exponencialmente en los torneos continentales y se ha mostrado muy cercano con Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la AFA.

Alejandro Domínguez también tiene una estrecha amistad con el ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien fue clave para trasladar la final de la Copa Libertadores (Boca – River) a Madrid en 2018.

Además, de su cercanía con el timonel de la federación de Argentina, también suele usar sus redes sociales para mandar mensajes a los jugadores de dicha selección. Como por ejemplo, cuando invitó a Messi y a Di María a jugar y ganar la Copa Libertadores.

INSTAGRAM.

Las polémicas que involucran a Alejandro Domínguez con Chile

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tiene un polémico historial con Chile. En 2019, en el marco del estallido social, el timonel del fútbol sudamericano protagonizó una dura controversia con la entonces ministra del Deporte, Cecilia Pérez, luego de que la Conmebol le quitara a Santiago la organización de la final única de la Copa Libertadores para trasladar el evento a Lima, Perú.

Tras ello, el dirigente paraguayo felicitó a la organización del mencionado país, asegurando que “avanzamos en 11 días lo que nos había costado más de 11 meses”.

La respuesta de Cecilia Pérez no se hizo esperar y expuso contundentemente: “¿A qué se refería? ¿A que nosotros como gobierno no les aceptábamos una ley corta que los eximiera de impuesto a la Conmebol y sus patrocinadores? ¿O a que no aceptáramos financiarles una fiesta de 40 millones en Castillo Hidalgo para los gerentes de la Conmebol y a sus patrocinadores?”.

La exclusión de Chile del Mundial 2030

Sien embargo, esa no fue la única polémica que tuvo con nuestro país. En octubre de 2023 la FIFA anunció que el Mundial 2030 se disputará en seis países de tres continentes. Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán tres partidos y el resto del torneo se jugará en España, Portugal y Marruecos.

Este hecho causó un gran terremoto en el fútbol chileno, puesto que la candidatura oficial era compuesta por Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. De hecho, la sede del comité organizador estaba en suelo nacional y se invirtió casi $500 millones de presupuesto estatal para financiar la organización.

Tras ser consultado por la exclusión de Chile del Mundial 2030, Alejandro Domínguez solamente se limitó a decir: “La decisión la toma la FIFA”, dijo luego de ser uno de los principales apuntados después de que nuestro país quedara fuera de la organización. Posteriormente, el gerente de Competencias de la Conmebol, Guillermo Tobías sostuvo que los tres partidos que se jugarán en Sudamérica “es una gestión directa de Alejandro Domínguez con FIFA”.

Por su parte, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, expuso: “Los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente: Montevideo por derecho propio, por ser el primer Mundial, Argentina por ser el campeón actual y Paraguay por ser la sede de la Conmebol”.