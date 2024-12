CMF vs Michael Clark: revelan el “exiguo” pago por comprar Azul Azul y cuestionan método de adquisición

Actualizado el 26 de Diciembre de 2024

La CMF reiteró que la compra de la participación de Sartor en Azul Azul por parte de Michael Clark provocó un cambio de control en la concesionaria, por lo que esta operación debió ser informada.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respondió a Michael Clark, flamante dueño y presidente de Azul Azul, que entregó detalles de la operación que lo convirtió en el máximo accionista de la concesionaria que controla Universidad de Chile, tras la salida del Grupo Sartor.

Esto, luego que Clark indicara que pagó “apenas” 5,7 millones de dólares por comprar la participación de Sartor del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, lejos de los 15 millones de la misma moneda que en su momento pagó Sartor para quedarse con las acciones de Carlos Heller en 2021, además de no especificar el origen de los recursos.

“El Fondo de Inversión Privado Tactical Sport es un fondo de inversión privado que, por definición, es un patrimonio independiente, integrado por aportes de personas naturales y/o jurídicas, que se invierte en activos con el objetivo de generar rendimientos para sus partícipes”, precisó el dueño de la U a la CMF.

En esta línea, planteó que dado que estos tipos de fondos de inversión no cuentan con personalidad jurídica no se transgredió el artículo 54 de la Ley de Mercado de Valores, asegurando que “los cambios que se produzcan respecto de la titularidad de las cuotas del Fondo, que no es una persona ni su controlador, no cumplen con los presupuestos de dicha situación”.

Pero esta respuesta no dejó satisfecha a la CMF, que reiteró que la operación provocó un cambio de control de Azul Azul, “mediante la adquisición indirecta efectuada por Inversiones Antumalal Limitada”, de propiedad de Michael Clark.

Junto con ello, planteó que no se cumplió con el deber de informar sobre la venta y compra de la participación de Sartor a Clark, por lo que “esta Comisión le instruye a esa sociedad proceder a informar sobre el particular conforme dicha normativa a la mayor brevedad posible“.

En esta línea, evidenció las discrepancias entre lo argumentado por Michael Clark y la normativa legal que se aplica en esta operación, consignó radio Biobío.