La fórmula que propone Colo Colo para jugar la Supercopa contra la U tras suspensión de la final

21 de Enero de 2025

Aníbal Mosa se abrió a "entregar la localía" y analizó la forma de jugar la Supercopa de una vez por todas. Por otra parte, la Delegación Presidencial de Coquimbo le respondió a la ANFP y se exculpó de la suspensión de la final.

Un nuevo papelón se confirmó este martes, luego de que la ANFP diera a conocer que se suspendió la Supercopa 2025 entre Colo Colo y la U de Chile en La Serena, la cual se iba a jugar este sábado en el estadio La Portada.

Lo anterior, ha provocado una ola de reacciones por parte de jugadores, dirigentes, e incluso la Delegación Presidencial de Coquimbo, que respondió al comunicado del ente rector del fútbol chileno exculpándose de la suspensión del Superclásico.

El primero en alzar la voz fue Arturo Vidal, quien mostró su enfado contra la decisión que tomaron las autoridades. “La situación es muy fea, es increíble. Es raro, ponen reglas que no existen en el fútbol. Es una final, con los dos equipos más importantes de Chile, se debería hacer bien. Esto pasa solamente en este país“, expuso el mediocampista y referente del Cacique.

Mientras que Mauricio Isla también se manifestó en contra de la no realización de la Supercopa: “Es complicado y penoso. Acá están pasando cosas que al futbolista e hincha le duelen“, comentó.

¿Qué dijo la Delegación Presidencial de Coquimbo sobre la suspensión de la Supercopa entre Colo Colo y La U?

Luego de que la ANFP comunicara que uno de los motivos por los cuales no se llevaría a cabo la Supercopa en La Serena era que no contaban con la autorización de la autoridad regional, el delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna, entregó su versión de los hechos.

“Nosotros, con el afán de precisar la base de datos para la venta de entradas, pedimos la suspensión de la venta que estaba programada para ayer (lunes) a las 16.00. De hecho, se retiraron del listado siete mil personas. Estaban siendo consideradas, pero cruzamos datos para tener más certezas. Lo mismo que el plan de seguridad, estaba coordinado, estaba lista la logística con Carabineros. Íbamos a disponer de más de 500 efectivos para cubrir el evento. Estábamos en eso, tal como se había acordado en la última reunión”, partió diciendo Luna en conversación con Radio Cooperativa.

Con respecto a la suspensión del evento, la autoridad sostuvo que “nos sorprendió. Tenemos nuestras exigencias, queríamos hacerlo con seguridad, con mucha responsabilidad. Además, las razones de fondo no las conocemos”.

“Nosotros no hemos dicho que la ANFP no cumplía con los requisitos. Éstos se iban a ver el jueves. Estábamos esperando esa reunión”, sentenció.

La fórmula que propone Aníbal Mosa para la realización de la Supercopa

Por otro lado, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, respaldó la decisión de la ANFP de echar pie atrás al partido en la Región de Coquimbo. “Creo que es lo mejor y ahora habrá que ver con la autoridad y con la gente del fútbol cuándo se puede reprogramar ese partido”, comentó.

Considerando todos las dificultades que ha conllevado el intento de llevar el encuentro a regiones, el timonel de Colo Colo planteó: “Creo que es lo más sensato y creo que hay que retomar la idea de ver si podemos hacer ida y vuelta”.

En este escenario, Aníbal Mosa se abrió a otras fórmulas para facilitar la disputa del Superclásico. “Si es una ida y vuelta creo que sería lo ideal, pero a mí también hoy día me consultaron en la mañana si nosotros estábamos disponibles para jugar un partido en el Nacional y entregar la localía, y no tenemos problema con eso tampoco. Creo que hay que organizarlo bien, ojalá se haga de buena manera, tomando en cuenta ambas hinchadas y que sea un proceso natural que no sea tan forzoso”, cerró.