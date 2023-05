Daniela Vega mostró su deseo de ser madre: “Me encantaría tener hijos”

12 de Mayo de 2023

Daniela Vega, actriz que protagonizó Una Mujer Fantástica, reconoció su deseo de ser madre, aunque dejó en claro que no es algo que sea prioritario en su vida.

La artista indicó a 45 Minutos Con, de Mega Plus, que “me encantaría tener hijos cuando se de la oportunidad, pero no es una prioridad hoy en mi vida”.

Vega, quien también es parte de La Jauría, sostuvo que si bien le gustaría tener descendencia, no es algo prioritario, ya que “la responsabilidad más grande de una persona es hacerse cargo de otra. Entonces por ahora estoy haciéndome cargo de mi carrera y de mis sentimientos que son demasiados”.

Sin embargo, Daniela Vega no escondió sus ganas de interpretar a una mujer embarazada en el cine.

“He interpretado papeles de madre, pero me gustaría abordar un personaje que esté embarazada, entrar en un cuerpo con ese entendimiento de sensaciones, me encantaría”, sostuvo.