Congreso de ACHM expuso desafíos en equidad de género que enfrentan los municipios

En el marco dela actividad, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) presentó una radiografía que revela falta de presupuesto propio para la gestión de género.

ACHM- Congreso 2026

Hace algunos días se llevó a cabo el Congreso 2026: Políticas Locales con Equidad de Género: Herramientas para mejorar la Gestión Municipal, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en donde se abordaron múltiples temas con respecto a equidad de género.

Uno de los principales tópicos presentados fue el que tiene relación con violencia hacia las mujeres, en donde según un diagnostico de la propia entidad un 56% de los municipios ya cuenta con medidas para atender a las víctimas.

En el evento al que concurrieron alcaldesas, alcaldes, autoridades y equipos municipales de distintas regiones del país, se presentaron los resultados de la “Radiografía institucional y de capacidades municipales con enfoque de género”, en donde se aloja dicho resultado, en donde también se dio a conocer una preocupante realidad y es que la mitad de los municipios no cuenta con presupuesto propio para esta materia.

Al respecto, la alcaldesa de Colina y vicepresidenta del directorio de la ACHM, Isabel Valenzuela Ahumada, destacó la importancia de contar con información que permita identificar las principales brechas y orientar el fortalecimiento de la gestión municipal.

“El diagnóstico es claro: a la mayoría de nuestros municipios aún le falta desarrollar sus áreas de género, y eso nos plantea un gran desafío por delante. Pero esta radiografía también confirma algo esperanzador: más de la mitad de las comunas ya cuentan con medidas para atender a víctimas de violencia”, señaló la autoridad comunal.

Asimismo, Valenzuela destacó que estos encuentros permiten “fortalecer lo que ya funciona y avanzar en lo que todavía falta”, generando espacios de aprendizaje, colaboración e intercambio de experiencias entre los equipos municipales.

A las palabras de la edil, se sumó su par Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura y encargada de Género y Equidad en la Asociación Chilena de Municipalidades, quien destacó que los municipios son la puerta de entrada para muchas mujeres que necesitan orientación, apoyo y protección frente a situaciones de violencia, enfatizando en la necesidad de que se cuente con equipos preparados, herramientas adecuadas y una capacidad de respuesta efectiva.

“Si bien todavía tenemos importantes desafíos para fortalecer las áreas de género a nivel municipal, también debemos reconocer los avances: más de la mitad de las comunas ya han implementado medidas de atención a víctimas. Este es un punto de partida que debemos seguir consolidando, porque no basta con identificar las brechas, tenemos que trabajar para superarlas”, sostuvo Bobadilla.

Entre otras cifras que se presentaron, un 60% de los municipios cuenta con una oficina de la mujer formalizada y un 32% incorpora el enfoque de género en su Pladeco (Plan de Desarrollo Comunal).

El análisis presentado durante el congreso permitió además identificar avances y desafíos en materia de institucionalidad local, disponibilidad de recursos, implementación de buenas prácticas y aplicación de nuevas normativas vinculadas a la equidad de género. Estos antecedentes buscan contribuir al desarrollo de herramientas que permitan fortalecer la respuesta de los municipios frente a las distintas necesidades de las mujeres en sus comunas para abordar las brechas de género.

Cáncer de mama y un convenio que fortalece el apoyo a las pacientes

Además de lo anterior, durante el congreso se llevó la cabo la firma de un convenio entre la ACHM y la Fundación FEMPO, el cual contempla una primera etapa de implementación en ciertas comunas, con el propósito de facilitar que mujeres que han padecido cáncer de mama puedan inscribirse y acceder a los programas de apoyo ofrecidos por la fundación, quienes a través de su campaña “Pongamos el Pecho”, ha brindado atención a cerca de 8 mil mujeres que han enfrentado esta enfermedad.

Esta alianza busca fortalecer la colaboración entre los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, ampliando las redes de acompañamiento y apoyo disponibles para las mujeres desde el ámbito municipal.