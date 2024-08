Centro Carter tras comicios en Venezuela: “No he visto este nivel de irregularidad en ninguna elección”

9 de Agosto de 2024

Jennie Lincoln, jefa de la misión de observadores del Centro Carter, confirmó que Edmundo González ganó la elección presidencial en Venezuela.

La jefa de la misión de observadores del Centro Carter en la elección presidencial de Venezuela, Jennie Lincoln, afirmó que Edmundo González ganó los comicios tras superar por 2 a 1 los votos de Nicolás Maduro.

En la entrevista que le concedió a CNN Chile, la asesora para América Latina del Centro Carter explicó que la entidad decidió acudir como observador de los comicios luego que recibió tres garantías por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela: “Acceso al proceso electoral, libertad de movimiento y libertad de expresión“.

Jennie Lincoln recordó que el centro emitió un comunicado en el que se sostuvo que “estas elecciones no cuenta con los estándares internacionales“, ya que “antes de la elección estudiamos por meses y notamos un CNE que no fue imparcial, fue muy parcializado y a favor del candidato del gobierno“.

“También habían problemas con el registro de los votantes, de los candidatos, acceso a los medios e imposibilidad de conducir algunas campañas electorales“, complementó.

La representante del Centro Carter confirmó que el CNE “tenía toda la información de su sistema, que es muy bueno (…) y se imprimen todas las actas necesarias para repartir a todos los testigos presentes y a los observadores internacionales“, aunque esto último no se llevó a cabo.

Recordó a la vez que sin cumplir con ninguna de las medidas anunciadas, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, decretó el triunfo de Maduro con el 51% de los votos.

La asesora para América Latina del Centro Carter confirmó en la oportunidad que a medianoche el CNE tenía el 92% de la información electoral completa.

Jennie Lincoln también ratificó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que apoya Maduro, tuvo desde la noche de la elección todas las actas. “Tienen una copia de las actas y no han hablado de eso“, resaltó.

Centro Carter confirma el triunfo de Edmundo González

Consultada por los porcentajes obtenidos por cada uno de los candidatos, la representante del Centro Carter dijo que con los datos que poseen “se puede confirmar que ganó Edmundo González con un resultado irreversible“.

Al respecto, detalló que “según las actas analizadas, la cifra llega a casi un 70% por Edmundo González y poco más de 30% para Nicolás Maduro“.

Lincoln también dijo que en su vasta experiencia cubriendo elecciones en todo el mundo, nunca había visto comicios “con este nivel de irregularidades” en América Latina.

En cuanto a los datos que entregó el gobierno venezolano, dijo que “parecen no llegar del voto electrónico. Sus datos no son iguales que los de las actas analizadas” y que es “obvio” que los datos que entrega no son ciertos.

Frente a las acusaciones del régimen de Maduro en cuanto a que el Centro Carter habría mentido “descaradamente”, Jennie Lincoln lo descartó y recalcó que “mantenemos una línea recta e independiente. Ellos nos invitaron sabiendo de nuestra forma de trabajo“.

“Después de más de 120 observaciones en el mundo, es la primera vez que tenemos un comentario de este tipo“, dijo al referirese a las acusaciones del gobierno venezolano en cuanto a que el Centro Carter estaba promoviendo un golpe de Estado en ese país.

En la parte final de la entrevista, aseguró que “no he visto este nivel de irregularidades en ninguna elección” a la que haya asistido como observadora.