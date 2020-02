Juan Enrique Coyemans confirmó que no repostulará al panel de expertos que fija tarifas del transporte público

El académico Juan Enrique Coyemans, quien hasta el pasado 29 de enero presidió el panel de expertos que fija las tarifas del transporte público, decidió no repostular a dicho cargo. Según precisó, la decisión la tomó previo al 18 de octubre, cuando se inició el estallido social.

“Dije que no iba a ir a un tercer nombramiento, tuve dos nombramientos y eso es todo. En estos 10 años que he estado otras personas han terminado sus períodos y no han querido ser nombrados de nuevo y ni siquiera se supo, no veo por qué tenga que interesarle a nadie que yo no quiera ir a un tercer período”, comentó a La Tercera.

Agregó que “esto yo lo decidí mucho antes de que sucedieran todos los acontecimientos desastrosos de octubre hasta ahora. Avisé a los decanos que no me colocaran, que no iba a ir”.

Juan Enrique Coyemans argumentó su decisión sosteniendo que “yo no soy partidario de muchas relecciones. Una elección y una reelección es suficiente. Cuando fui decano de ingeniería en la Universidad Católica fui dos períodos y el tercer período no quise ir porque no me parece pertinente engolosinarse con los puestos”.

Ante esto, desde el Ministerio de Transportes informaron que el proceso para designar al nuevo miembro del panel de expertos, tras la salida de Coyemans, finalizará en los próximos días. “De acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Ley de Subsidios 20.378, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ya inició el proceso de designación del nuevo miembro, el que culminará con su nombramiento en los próximos días”, afirmaron.

Cabe recordar que el 17 de octubre, un día antes de que se iniciara el denominado estallido social, el académico lanzó la desafortunada frase: “Cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no hacen ninguna protesta”, en alusión al alza de $30 pesos del transporte público.