Justicia condena a NotCo y prohíbe el uso de la marca Not Milk

27 de Mayo de 2023

La justicia determinó la prohibición de cualquier elemento que pueda provocar alguna confusión, como el uso de una vaca o alguna figura relacionada con la leche.

Compartir

El 1° Juzgado Civil de Valdivia acogió la demanda de la Asociación de Productores de Leche de La Región de Los Ríos (Aproval) y condenó a The Not Company por competencia desleal y prohibió el uso de su marca Not Milk.

La sentencia judicial indica que la compañía fundada por Matías Muchnick, Karim Pichara y Pablo Zamora incurrió “en actos de competencia desleal en las hipótesis de las letras a) y b) del artículo 4 de la Ley N 20.169 que regula la competencia desleal”.

De esta forma, el tribunal ordenó a la empresa a terminar con cualquier conducta que constituya actos de competencia desleal, así como el uso de cualquier marca, rotulado, distintivo o imagen que contenga el nombre “Not Milk”.

Junto a ello, la justicia determinó la prohibición de cualquier elemento relacionado con la industria que pueda provocar alguna confusión, como el uso de una vaca o cualquier figura relacionada con la leche.

Qué decía la demanda

La demanda que fue interpuesta el 2020, señalaba que The Not Company SpA “produce y comercializa un producto denominado y rotulado ‘NotMilk’, ‘No Leche’ en castellano, que exhibe en su caja una vaca tachada, tarjada o rayada”.

“Para vender dicho producto en el mercado la compañía lleva a cabo importantes esfuerzos publicitarios para presentarlo como un sustituto de la leche, una alternativa o reemplazo de la misma”, agregan desde Aproval.

Debido a ello, se agrega que “representa por diferentes vías que la leche sería perjudicial para la salud y que su producción contribuiría a la contaminación del medio ambiente, a diferencia de su producto”.

No más “NotMilk”

La sentencia dada a conocer este sábado, indica expresamente que The Not Company no podrá hacer ningún tipo de “comparación o alusión a la leche, sea directa o indirectamente, de manera explícita o implícita”.

Finalmente, se condenó NotCo “al pago de las costas de la causa por haber sido vencida completamente y no haber tenido motivo plausible para litigar”.