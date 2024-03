VIDEO – Conductor de bus RED golpea a ciclista en Providencia

27 de Marzo de 2024

El ciclista explicó que la máquina lo acorraló contra la berma y provocó su caída, apuntando que "su rueda alcanzó a tocar la cuneta… Yo tuve que frenar, porque sino yo iba a terminar debajo de la micro".

Un conductor de bus RED protagonizó un incidente en Providencia, luego que se viralizaran imágenes que lo muestran golpeando a un ciclista.

Según detalló CHV Noticias, el hecho ocurrió la mañana de este martes, cuando la víctima se trasladaba en bicicleta por avenida Los Leones, cuando el bus oruga del recorrido 104 se detuvo y su chofer se bajó a increparlo.

“Cuando me voy parando hacia la micro y veo alguien corriendo hacia mi. No pensé que era el conductor, me di cuenta cuando ya me había pegado el tercer combo”, expresó.

Por contrapartida, el hermano del conductor del bus RED sostuvo que el incidente se originó luego que el ciclista lo escupiera.

“Mi hermano le dijo que usara la ciclovía y el muchacho le tiró un escupo… entonces hay que ver la reacción de cada persona”, puntualizó.

El registro de la pelea y la maniobra del bus RED en contra de la pelea fueron compartidas por La Tercera.

“¿Por un altercado previo no físico, tiene el derecho a querer atropellarme y luego golpearme? ¿hasta cuándo tenemos que aguantar a estos conductores ‘profesionales’?”, acusó el ciclista, que denunció lo sucedido a Carabineros.