Dónde ver la transmisión en vivo del eclipse solar anular en Chile: a esta hora se observará el anillo de fuego

2 de Octubre de 2024

Este miércoles 2 de octubre se podrá ver el último eclipse del año. Revisa las zonas de Chile en donde se observará mejor, y en caso de que no estés ahí, revisa cómo seguir en vivo la transmisión del evento.

Este miércoles 2 de octubre se podrá ver en Chile y Argentina un nuevo fenómeno astronómico: el eclipse solar anular, que también es conocido como anillo de fuego.

Este evento se diferencia a un eclipse total, debido a que la Luna estará más lejos de la Tierra. “Por un efecto de la órbita elíptica de la Luna no cubre completamente al Sol, dejando una especie de anillo alrededor de la estrella solar. Y por ello tiene esa denominación”, explicó el astrónomo de la Universidad de Talca, Roy Slater.

Bajo este contexto, en Chile la Isla de Pascua y la localidad de Cochrane se convierten en zonas privilegiadas para apreciar el fenómeno. En caso de que no te encuentres cerca de estos puntos y no puedas ver el eclipse solar anular en persona, a través del canal de YouTube de Time and Date habrá una transmisión en vivo del evento, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Instituto Latinoamericano de Astroturismo en Argentina y el Observatorio Nacional en Brasil. El live iniciará a las 14:15 horas.

Sigue la transmisión en vivo del eclipse solar anular en Chile aquí:

En cuanto a los horarios específicos para contemplar el evento en nuestro país, según el portal Time and Date, el eclipse alcanzará su punto máximo a las 17:25 horas en territorio continental, mientras que en la Isla de Rapa Nui será a eso de las 14:00 horas.

Los mejores lugares para ver el anillo de fuego en Chile: los porcentajes en que se cubrirá en las principales ciudades