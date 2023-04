¿Qué son los gastos hormiga y cómo evitar que afecten la economía del hogar?

20 de Abril de 2023

Estos gastos, si se suman, pueden llevarse una buena parte de tu presupuesto mensual.

Compartir

En el último año, una de las preguntas más comunes que la población se hace es ¿por qué es tan difícil llegar a fin de mes? Una situación que para los especialistas en economía no es inusual, sobre todo considerando la elevada inflación que afecta directamente a los bolsillos.

¿Qué son los gastos hormiga?

Uno de los factores que influye en una inadecuada conducta de consumo y en gastos que podrían transformarse en ahorros son los denominados “gastos hormiga”.

Ricardo Durán, académico de Ingeniería Comercial de UDLA Sede Viña del Mar, indicó a EL DÍNAMO que “un gasto hormiga es un consumo no planificado, que no se realiza de manera fija cada mes. Específicamente, son compras que se realizan día a día, en cosas no presupuestadas y que podrían ser evitadas al no ser importantes”.

Ejemplos de gastos hormiga:

Comprar la colación de los hijos camino al colegio en vez de prepararla.

Adquirir un café por no alcanzar a desayunar en casa.

Comprar cigarros y snacks (galletas, chocolates, bebidas).

Comer fuera de casa por no llevar almuerzo.

Comprar un producto porque solo está en oferta, pero no lo necesitas, o porque al verlo simplemente se sintió tentado, entre otros.

Durán agregó que el problema de este tipo de gastos es que “generalmente se realizan de manera reiterada y muchas veces de forma inconsciente, ya que habitualmente son de baja suma de dinero, lo que lleva a no tomar en cuenta su repercusión en la economía mensual de cada hogar”.

“Estos gastos, si se suman, pueden llevarse una buena parte de tu presupuesto mensual. Por ello, es importante poder identificarlos para así evitarlos lo más posible y conseguir ordenar nuestras finanzas personales, lo que nos permitirá ahorrar o bien consumir aquello que sí sea imprescindible”, aconsejó el académico.

Recomendaciones para disminuir los gastos hormiga