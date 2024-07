VIDEO – “Si no me quiere ver, que retire todo”: Daniela Aránguiz barre con Maite Orsini por biombo en audiencia

26 de Julio de 2024

Pese a las declaraciones de Daniela Aránguiz, el abogado de Maite Orsini negó que se haya solicitado un biombo para evitar que su representada vea a la ex Mekano.

Daniela Aránguiz aprovechó su condición de panelista del programa Sígueme, de TV+, para referirse a la solicitud que habría presentado la diputada Maite Orsini a fin de que se instalara un biombo en la audiencia que las reunirá a ambas, en el marco de la demanda por injurias y calumnias que presentó la legisladora en contra de la ex esposa de Jorge Valdivia.

En la oportunidad, la modelo no dudó en criticar la supuesta petición de la parlamentaria, aunque el abogado de Orsini, Daniel Jorge, desmintió que su representada hubiera presentado la solicitud.

Al referirse a la supuesta petición de la diputada, Daniela Aránguiz no dudó en manifestar que “soy una mujer súper valiente y no le tengo miedo a nadie. Ahí voy a estar y jamás pediría un biombo“.

“Por el contrario, me encantaría que me mirara la cara alguna vez y ojalá que ese día Jorge Valdivia también esté para que se dé cuenta lo que tenía y lo que tiene“, planteó.

Previamente, Daniela Aránguiz había manifestado que “yo creo que le da vergüenza y es una muy mala estrategia de ella, sobre todo cuando ella quiere tener una relación con el que fue mi marido”.

“Esa relación es con alguien que ya viene con una mochila, y si uno ama a una persona se tiene que llevar bien con la mochila que carga esa persona“, complementó

En particular, respecto de la supuesta petición de un biombo que habría realizado Maite Orsini, Daniela Aránguiz planteó que “si ella no me quiere ver, entonces que retire todo, es así de simple“.

“O si no, que sea lo suficiente mujercita y, si tomó la decisión de llevarme a tribunales, que se ponga los pantalones y me mire a los ojos como una mujer con los ovarios bien puestos“, añadió.

Abogado de Orsini negó que haya pedido un biombo

La mañana de este viernes, el abogado de Maite Orsini, Daniel Jorge, negó que su representada haya solicitado al tribunal la instalación de un biombo, como trascendió a través de los medios.

Durante una entrevista que le concedió al matinal Buenos Días a Todos, el profesional precisó que “lo del biombo nadie lo ha pedido, es una información que no sabemos de dónde se extrajo“.

Al respecto aseveró que “nosotros tenemos una solicitud de dos de nuestros testigos, en específico, que ellos declaren por videoconferencia“.

“Lo del biombo es una de las posibilidades que la ley contempla, como la videoconferencia“, concluyó el abogado de Maite Orsini.