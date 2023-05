ChileAtiende alerta sobre tres estafas vinculadas al pago de bonos

❌ ¡A no caer en estafas! ❌



📌 ChileAtiende no llama para ofrecer bonos. Las llamadas de servicios públicos no están orientadas a pedir datos bancarios, sino que a informar. 📲



Revisa las recomendaciones de nuestra campaña "Más vale prevenir" acá👉 https://t.co/gAjBmtFBRZ. pic.twitter.com/7pb6eVGAbl