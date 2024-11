Adultos mayores realizan curso para insertarse en el mundo digital

27 de Noviembre de 2024

Se trata del curso "Conexión Intergeneracional y Alfabetización Digital para Adultos Mayores", impartido por la Sede Ñuñoa de INACAP, y busca fomentar la independencia tecnológica de este segmento de la población.

La brecha digital es uno de los principales desafíos para las personas mayores que desean integrarse al mundo del Internet. En este segmento etario, las sensaciones de miedo hacia la tecnología y el temor a hacer preguntas son frecuentes, lo que dificulta el acceso y uso de herramientas digitales.

En este contexto, INACAP Sede Ñuñoa implementó el programa “Conexión Intergeneracional y Alfabetización Digital para Adultos Mayores”, una iniciativa que busca disminuir la brecha digital, potenciando las habilidades tecnológicas de los adultos mayores de la comuna, favoreciendo su autonomía y su inclusión en un entorno cada vez más digitalizado.

Dicha comuna se conforma de un 20% de personas mayores de 60 años, “es decir que acá viven cerca de 43.748 personas de tercera edad que se han visto en la necesidad de adquirir competencias digitales. Por ello, este proyecto ha sido muy bien recibido por nuestros beneficiarios, quienes sienten que este tipo de habilidades los va a ayudar a ser más independientes y a generar una mayor confianza con la tecnología. Además, como INACAP, tenemos el compromiso de formar a las personas a lo largo de la vida”, explica la Vicerrectora de INACAP Sede Ñuñoa, Mónica Brevis.

“ ‘Conexión Intergeneracional’ evidenció una necesidad urgente de digitalización en nuestros adultos mayores. Desde el inicio, identificamos que muchos de ellos enfrentan barreras para acceder a herramientas digitales esenciales, por lo que, gracias a un fondo interno de INACAP, desarrollamos un programa adaptado a sus necesidades. Partimos con un diagnóstico de habilidades digitales y segmentamos a los participantes en tres niveles: principiante, intermedio y avanzado. A partir de allí, logramos que nuestros estudiantes transfirieran sus conocimientos a los adultos mayores de manera directa, facilitando su integración digital y asegurando una experiencia de aprendizaje efectiva”, agrega Gonzalo Flores, docente de INACAP Sede Ñuñoa y jefe del proyecto.

Avances del proyecto

El proyecto apuntaba a convocar a 60 adultos mayores de la comuna, pero debido al alto interés se recibieron más de 90 postulaciones. El programa cuenta con la participación de estudiantes y docentes de INACAP Sede Ñuñoa y consta de ocho sesiones. Previo a su desarrollo, se implementó un diagnóstico para evaluar competencias como información y alfabetización informacional; comunicación y colaboración; creación de contenido digital; seguridad en línea; resolución de problemas tecnológicos; habilidades para transacciones bancarias; y el uso de aplicaciones y plataformas (Uber, Pedidos Ya, Telemedicina).

“Yo pensé que este taller me quedaría un poco grande, pero uno se va soltando. Me he sentido muy acogida, aquí he logrado perder el miedo a la computación, porque los profesores y alumnos ayudantes tienen disposición, generan confianza y se ponen en el lugar de uno”, comenta una de las beneficiarias de este proyecto, María Elena Carbullanca, destacando la importancia del taller para perder el miedo a la tecnología.

Asimismo, la dirigente de la Unión Comunal de los Clubes de Personas Mayores de Ñuñoa y participante del taller, Rosenda Lucero, subraya la importancia de contar con apoyo para superar la brecha digital.

“Hay que buscar buenos aliados, personas que entiendan que es una necesidad, porque necesitamos esto para seguir avanzando. Esto nos ayuda en todo aspecto: nos ayuda a crecer, sentirnos mejor, nos ayuda en la parte emocional, sentir que somos parte de esto y estamos totalmente capacitados. Son desafíos que debemos tomar”, explica Rosenda Lucero.

Cabe relevar, que el proyecto también se alinea con los resultados de “Radiografía Digital de Personas Mayores”, presentado por ClaroVTR y Criteria, que explora la relación de los adultos mayores chilenos con la tecnología. Según resultados del estudio, ocho de cada diez personas mayores en Chile expresan la necesidad de integrar en su vida cotidiana mayores habilidades digitales, y dos tercios manifiesta sentir la obligación de incorporarlas con el fin de no ser excluidos.

De acuerdo con una encuesta realizada a 1.024 personas mayores, internet es visto como un facilitador de tareas cotidianas, especialmente para realizar trámites de manera remota. Sin embargo, el estudio también revela que, mientras los hombres destacan más la utilidad de internet en la vida diaria, las mujeres expresan que se han visto obligadas a aprender para no sentirse excluidas y que un 52% de ellas se conecta diariamente a redes sociales.

Según el estudio antes mencionado, se reveló que un 59% población encuestada manifiesta poseer un conocimiento intermedio de habilidades digitales, requerido para mantener contacto con sus familiares y seres queridos, expresando la importancia de este tipo de herramientas, ya que siete de cada diez revela que sin las cuales, el contacto con sus cercanos sería menor, a pesar de que un 63% cree que la interacción cara a cara se ve disminuida con el uso de estas herramientas y junto con esto, el tiempo de calidad en el vínculo con sus cercanos.

Este tipo de iniciativas contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, “no solo cubre una brecha de habilidades, sino que también fortalece la conexión entre generaciones, promoviendo una sociedad más equitativa e inclusiva”, concluye el líder del programa, Gonzalo Flores.