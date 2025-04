Caso Monsalve: revelan últimos chats con su esposa y el correo que le envió denunciante días después de los hechos

Actualizado el 8 de Abril de 2025

La información forma parte de un informe realizado por la PDI tras periciar uno de los teléfonos que usaba el ex subsecretario.

En el marco del caso que enfrenta el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por presunto abuso sexual y violación, recientemente se dieron a conocer nuevos antecedentes que forman parte de la carpeta investigativa y que involucra directamente a la denunciante.

Según dio a conocer T13, en las pericias que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) a uno de los teléfonos del imputado, se pudo encontrar un correo electrónico que data del 26 de septiembre de 2024, días después de ocurridos los hechos que son de conocimiento público y previo a la denuncia.

La denunciante le escribió a Monsalve: “Subsecretario, adjunto minuta que contiene un reporte de avance de la solicitud hecha por la senadora Sepúlveda en la reunión sostenida el 1 de julio. En ella se expone además, el análisis hecho por Senda respecto de las alternativas planteadas por el equipo jurídico de Interior, y la etapa en la que se encuentran con respecto al compromiso asumido por ese servicio”.

Junto con eso, también se dio a conocer una conversación por chat que tuvo Manuel Monsalve con su esposa, luego de que se diera a conocer el caso tras la acusación de la denunciante. En ella, el ex subsecretario le consultó si su hija ya estaba al tanto de la noticia.

Monsalve : ¿Amanda informada?

: ¿Amanda informada? Esposa : Sí, Carmen (hermana) igual.

: Sí, Carmen (hermana) igual. Esposa : Biobío ya habló, lo escuché recién.

: Biobío ya habló, lo escuché recién. Esposa : Tienes una familia acogedora, cuídate.

: Tienes una familia acogedora, cuídate. Monsalve : ¿Qué dijo?

: ¿Qué dijo? Esposa: Que hay una denuncia por abuso y que Armendáriz ya dará mayores antecedentes.

Otra de las conversaciones que tuvo Monsalve, según este informe de la PDI, fue con Gustavo Herrera, uno de sus más estrechos colaboradores. De hecho, fue él quien gestionó el avión de Carabineros.

Monsalve: Hola, ¿han sobrevivido?

Herrera: Si, ahora partió la reunión de Fenamisa y todo tranquilo.

Monsalve: Dos cosas: 1.Claves de diarios, La Segunda, La Tercera, El Mercurio. 2. Debo durante unos días a lo menos cambiar de lugar de alojamiento, ¿puedes ir a ver el hotel Grand Palace, ver habitación y también si tienen departamentos de turistas?, 3. Preguntar a Gabriel si puedo llegar mañana directo a Presupuesto. Si es así, ¿podría viajar en avión de Carabineros mañana a las 8 am?

Herrera: Vuelo de Carabineros OK para mañana a las 8:00 am, Concepción- Santiago.