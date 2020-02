Ante violencia en partidos: municipios en alerta por eventos en estadios de sus comunas

El desastroso domingo que vivió la Región Metropolitana en los estadios Monumental y Bicentenario de La Florida tiene a los municipios en alerta ante los partidos y eventos que se realizarán en las próximas semanas, las que estarán marcadas por el regreso de vacaciones tras el estallido social del 18 de octubre.

El ataque a la cancha de Pedrero durante el partido entre Colo Colo y Universidad Católica, a lo que se sumó la invasión de fanáticos en el escenario del concierto de La Polla Records en La Florida, generaron dudas y varios cuestionamientos desde los municipios, quienes dicen verse atados de manos ante estos hechos.

El enfrentamiento público del alcalde floridano Rodolfo Carter con Audax Italiano por el fallido show de la banda de punk dejó en evidencia las complicaciones que existen en la organización de este tipo de espectáculos, los que ante problemas en su planificación pueden generar graves incidentes que terminan afectando a los propios vecinos de los estadios.

En el caso del fútbol, algunas municipalidades proponen derechamente suspender los partidos hasta que la situación se calme. Para los otros eventos, se pide tener mayores facultades para tomas decisiones y coordinar los espectáculos en los estadios que están en sus comunas.

La tensión Monumental de Macul

El Estadio Monumental, que pertenece a Colo Colo, ha sido uno de los focos de conflicto desde mediados de enero. La muerte del hincha albo Jorge Mora, quien fue atropellado por un carabinero a la salida del recinto, provocó una tensión total en el barrio en donde se encuentra ubicado el recinto.

Lo vivido el domingo pasado en el partido entre albos y cruzados fue un capítulo más de un mes lleno de complicaciones, en donde los vecinos han debido enfrentar un escenario mucho más complejo a lo habitual en otros partidos.

Patricio Villegas, director de Seguridad Humana de la Municipalidad de Macul, afirmó a EL DÍNAMO que “el contexto político, social y local” fue clave para que se desataran los desmanes en el Monumental.

Villegas agrega que el día 31 de enero el alcalde Gonzalo Montoya sugirió, a través de un oficio enviado a la autoridad regional, la suspensión de esta fecha, argumentando que no existían las condiciones de seguridad para los vecinos.

“Desde mi punto de vista, la Intendencia (Metropolitana) no consideró estos contextos para autorizar el encuentro. En el caso de lo ocurrido el día domingo claramente existe una responsabilidad política de parte de la intendencia”, expresó el representante municipal.

Villegas contó que para quienes viven en los sectores aledaños al estadio “la externalidad que provocan estos eventos siempre ha sido un problema”, aunque afirmó que tras lo ocurrido el domingo “el tema escaló a otro nivel porque hay temor, hay una demanda y una presión al municipio para que se suspendan estos eventos”.

Por los castigos que podría enfrentar Colo Colo, el director expresó que “si son medidas que afectan a los hinchas no se va a mejorar la situación”, apuntando a que el fútbol se debería suspender hasta que se logre cierta calma.

Más atribuciones a las municipalidades

Otra comuna de Santiago que está atenta a la realización de este tipo de espectáculos masivos es Independencia, que posee el Estadio Santa Laura y el Hipódromo Chile. Si bien ambos lugares han estado libre de incidentes durante estos últimos cuatro meses, la programación de algunos eventos tiene preocupada a la municipalidad encabezada por Gonzalo Durán.

El 20 de marzo próximo, el recinto hípico recibirá el Festival Maleza, que tendrá a artistas como los españoles de Ska-P junto con los nacionales Guachupé, Los Miserables y La Combo Tortuga. El 19 de abril, en tanto, Unión Española recibirá como local a Universidad de Chile en su reducto de Plaza Chacabuco.

Sobre esto, el jefe comunal expresó a EL DÍNAMO que “desde la Municipalidad de Independencia siempre hemos procurado que se realicen los eventos, tanto deportivos como culturales, que son importantes para la ciudad”.

“Sin embargo, nos parece preocupante que estos eventos normalmente sean autorizados por la Intendencia y no el municipio. No tenemos facultades para decidir la realización o no, y eso afecta la convivencia con nuestras comunidades”, expresó Durán.

Por lo ocurrido durante los partidos en otros estadios capitalinos, el alcalde de Independencia manifestó que “queremos mirar con detalle cómo de van desarrollando estos eventos, tanto del punto de vista del fútbol en el Santa Laura como otros eventos culturales que se desarrollan tanto en el Santa Laura como en el Hipódromo Chile”.

El alcalde también afirmó que los municipios deberían tener mayores atribuciones para tomar decisiones sobre las condiciones en las que se hacen los partidos o conciertos, ya que la atribución sobre el uso de los estadios queda en manos de las intendencias y gobernaciones.

“A veces, la Intendencia toma decisiones que no se ajustan a la percepción, la realidad y la necesidad que capta el municipio como el órgano del Estado más cercano a la comunidad”, concluyó respecto a la programación de los partidos en dichos estadios.