“No me gusta tener homosexuales en el equipo”: reviven nuevas declaraciones polémicas de Luiz Felipe Scolari

El pasado sigue pesando en la figura del entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari, ya que en medio de su candidatura para ocupar el banco de Colo Colo aparecieron polémicas declaraciones suyas sobre los homosexuales.

Se trata de una frase que fue extraída de una crónica del diario El País de España, en donde se hizo un perfil del experimentado adiestrador, quien mantenía conflictos con varios personajes del fútbol de su país debido a su estilo autoritario.

En el artículo, que se publicó en junio de 2002, mientras el DT entrenaba a la selección “verdeamarela” que fue campeona del Mundial de Corea y Japón, recoge varios dichos de “Felipão”, entre ellos uno vinculado a la diversidad sexual entre los futbolistas.

“Un hombre, y más un jugador de fútbol, tiene que ser macho. No me gusta tener homosexuales en el equipo. Ya me ocurrió en Kuwait y fue muy desagradable. Si me pasa hoy, al jugador le mando fuera del club”, señaló.

Otro tema controversial es su rechazo a los elementos religiosos en el deporte. Según la crónica, en una oportunidad hizo recapacitar a un jugador sobre su fe evangelista porque ‘un defensa tiene que ser mala persona y no tener piedad'”.

Los dichos de Scolari sobre los homosexuales se suman a las afirmaciones entregadas hace más de dos décadas, en donde expresó su respaldo al régimen de Augusto Pinochet.

Pese a todo esto, el brasileño sería uno de los principales candidatos de la concesionaria Blanco y Negro para arribar al Estadio Monumental, en una opción que se reforzó luego que el argentino Gustavo Alfaro decidiera bajarse de la carrera para reemplazar a Mario Salas.