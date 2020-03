El debate por la posible inclusión de ex futbolistas en el VAR

La llegada del VAR (Video Assistant Referee, según sus siglas en inglés) a Chile generó una serie de polémicas en el fútbol chileno, que enfrentó a los árbitros a las duras críticas de los futbolistas, dirigentes e hinchas, quienes cuestionan su uso en jugadas claves para los equipos.

Los cuestionamientos a los errores de apreciación cometidos por algunos jueces abrieron la posibilidad de sumar a nuevos actores que podrían colaborar en un mejor funcionamiento del sistema.

Se trata de los futbolistas retirados, quienes podrían ser parte de la cabina revisora de las jugadas, sin intervenir en las jugadas y en la decisión final de los árbitros centrales. La idea surgió luego de una reunión ente el presidente del Sifup, Gamadiel García, y su par de la Comisión de Arbitros, Enrique Osses.

Aunque ambas partes se mostraron abiertas a analizar la propuesta, de inmediato surgieron algunas dudas, especialmente sobre el conocimiento técnico de los ex deportistas sobre la labor referil.

En búsqueda de innovación

El sistema VAR se masificó en los últimos dos años en varios campeonatos importantes, buscando resolver controversias entre futbolistas y jueces. Desde el principio tuvo una aceptación mixta, ya que algunos lo consideraron como un aporte, mientras otros creían que le quitaba la esencia al juego.

En Chile se comenzó a aplicar oficialmente en las últimas llaves de la Copa Chile, que se disputaron en enero pasado. Luego se puso en marcha en el Campeonato Nacional, donde estuvo marcado por polémicas como la actuación de Piero Maza en el clásico Universidad Católica y Colo Colo.

Las críticas hicieron que se pensaran en alternativas e innovación. Fue ahí cuando surgió la posible inclusión de ex jugadores, la que según la normativa FIFA no debería ser deliberativa, ya que las determinaciones finales siempre deberán estar en las manos de los árbitros principales.

“Es una alternativa positiva para el fútbol. Contar con la visión de gente ligada al fútbol en la búsqueda de mejoras tomas y ángulos de las jugadas que se analizan”, señaló Osses.

Por el lado de los futbolistas, el presidente del Sifup, Gamadiel García, ve la incorporación de los ex jugadores como una mirada para “ayudar a mejorar el sistema”, enfatizando además que le podría dar una nueva fuente laboral a quienes quedaron sin trabajo luego del retiro.

Este no es el único cambio que se quiere aplicar en el VAR a nivel mundial. En Italia, se planteó la posibilidad que los equipos tengan la chance de pedir las revisiones en distintos momentos de un partido, algo que ya ocurre en deportes como el básquetbol o el tenis.

Las dudas en el arbitraje

El ex árbitro chileno Pablo Pozo planteó sus dudas con la medida, ya que si bien considera que algunos jueces tienen problemas con el “feeling futbolístico”, la inclusión de ex jugadores no ayudaría a mejorar el sistema y evitar errores.

“No estoy muy de acuerdo (… ) yo creo que va a llevar más al error en la apreciación que va a hacer gente, con todo el respeto que se merecen, sin ningún conocimiento de reglas de juego. En general, el futbolista no conoce las reglas de juego. Para la aplicación del VAR se demoraron un año y medio en la preparación, lo mismo que deberían pasar los futbolistas”, manifestó el ex juez FIFA a EL DÍNAMO.

Pozo planteó que una mejor idea podría ser la llegada de ex árbitros, quienes puedan aportar desde su experiencia para que se tomen las mejores decisiones en las jugadas controversiales.

“Tienen la experiencia que por ahora carecen los árbitros, aunque me parece perfecto que estén saliendo árbitros jóvenes”, añadió.

El ex colegiado también habló de los casos de los actuales jueces Christian Rojas o Francisco Gilabert, quien tiene pasado como futbolistas. “Ellos llevan más de 10 años en esto y conocen la actividad”, expresó.