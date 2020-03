Paraguay: dan a conocer la primera imagen de Ronaldinho en prisión

Tras cumplir su tercera jornada detenido en Paraguay, se dio a conocer la primera fotografía de Ronaldinho en prisión, donde aparece con su tradicional sonrisa.

Sin embargo, el proceso judicial que enfrenta el ex astro del fútbol mundial se complica en tierras guaraníes, donde junto a su hermano se encuentran recluidos en la Agrupación Especializada de Asunción, una suerte de “cárcel VIP” ante la saturación del sistema carcelario, donde cuentan con cama, televisión, ventilador y una heladera.

Según detalló Clarín, el pasado fin de semana Ronaldinho recibió a medio centenar de admiradores, quienes llegaron hasta la prisión para estar con su ídolo.

Su abogado Sergio Queiroz dejó en claro que el ex 10 del Barcelona “se encuentra ilegalmente detenido y que se ha cometido un abuso contra él. No cometió ningún delito porque no sabía que el pasaporte que le entregaron era adulterado”.

En tanto, una de las principales dudas de la situación de Ronaldinho quedó despejada: ¿Por qué no utilizó sus documentos brasileños para ingresar a Paraguay? Simplemente porque no tiene. Esto, ya que junto a su hermano fueron condenados en 2018 por levantar un proyecto inmobiliario en zonas protegidas de lago Guaíba, en Porto Alegre.

De esta manera, el crack habría conseguido un pasaporte falso para poder cruzar la frontera y evadir a la justicia de Brasil.